البحيرة تعمل على إعداد لائحة موحدة لمشروع المواقف

عقد كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، إجتماعا بشأن إعداد لائحة موحدة لمشروع المواقف، بحضور محمد أبو زيد مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة، فتحي عمارة مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بالمحافظة، واللواء عبد المنعم السبيعي المدير التنفيذي المشروع المواقف، الرائد سامح سعادة إدارة مرور البحيرة، محمد حبيب كبير باحثين بالإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة ، أيمن الصاحي المدير التنفيذي المشروع النقل الداخلي والسياحة، أحمد الخوالقة المدير المالي والإداري بمشروع المواقف.

وبدء الاجتماع بالترحيب بالحضور ، ثم إستعرض ما جاء بالكتاب الدوري الوارد من وزارة التنمية المحلية رقم 114 لسنة 2024 بشأن إعداد لائحة موحدة لمشروع المواقف.

ووجه السكرتير العام المساعد، بتكليف الإدارة العامة للشئون القانونية بالتنسيق مع مشروع المواقف بإعداد مقترح اللائحة المنظمة لمشروع المواقف ولائحة التوكتوك .