بدء المجلس العلمي عن السنة النبوية بالبيت المحمدي للتصوف

بدأ البيت المحمدي فعاليات مجلس قراءة وإسناد كتاب (نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون لابن سيد الناس).

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والدكتور أسامة السيد الأزهري المستشار الديني لرئيس الجمهورية، والشيخ عبدالعزيز الشهاوي شيخ الشافعية بمصر، والشيخ علي صالح من علماء الأزهر، والشيخ جابر البغدادي وكيل مشيخة الطرق الصوفية ببني سويف.

يقام المجلس برعاية الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ضمن الأنشطة العلمية التي تستهدف بيان مكانة السنة النبوية على يد المتخصصين من السادة العلماء وأساتذة الجامعات.

يقدم الفعالية الدكتور إبراهيم الصوفي أمين الدعوة بالبيت المحمدي.

مؤسسة البيت المحمدي للتصوف ناعيه الشيخ محمد إبراهيم الكتاني: محدث الإسكندرية ومسنده

نعت مؤسسة البيت المحمدي للتصوف، الشيخ العلامة المُحدث محمد إبراهيم الكتاني، الذي رحل اليوم الأحد الموافق 26 مايو لعام 2024،الموافق 18 ذو القعدة 1445 هجريًا، وهو الشيخ الصوفي محمد إبراهيم بن عبد الباعث بن أحمد بن غنيم، الذي ينتهي نسبه إلى الإمام الحسين بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب- رضي الله عنهم وأرضاهم- من ابنته رسول الله -صلى الله عليه وسلم- السيدة فاطمة الزهراء.





مؤسسة البيت المحمدي للتصوف



تقدمت مؤسسة البيت المحمدي للتصوف بخالص العزاء للأهل، والطُلاب، والمُحبين للشيخ محمد إبراهيم عبد الباعث، عبر صفحتهم الرسمية الفيسبوك قائلين: " إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ "

ينعى البيت المحمدي إلى الأمة الإسلامية، العالم الجليل، والمحدث الكبير ، والصوفي النبيل ، فضيلة العلامة المحدث الشيخ/ محمد إبراهيم عبد الباعث الكتاني، محدث الإسكندرية ومسندها، الذي قضى حياته في خدمة الدعوة إلى الله تعالى؛ تعليمًا، وتأليفًا، وتربية للمريدين.

وتابعت، نسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ، وأن يسكنه فسيح جناته ، ويجعله فى عليين مع من أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ، وألهم أهله وتلاميذه ومحبيه الصبر والسلوان.





رحيل الشيخ محمد إبراهيم الكتاني

الشيخ محمد إبراهيم الكتاني:





عرف نفسه بأنه ولد بمدينة الإسكندرية يوم الاثنين الأول من شهر يوليو سنة 1946 ميلادية، داخل بيت متواضعن لأب كان فقيهًا وشاعرًا وعالمًا بمختلف العلوم الشرعية، أما والدته فكانت متعبدة وكثيرة الصمت والذكر، بكاءة، زاهدة في الحياة الدُنيا، فنشأ بين والدين كريمين .



وقد دفعه والده إلى إلقاء خطبة الجمعة في عدة مساجد وأهو ابن ست عشرة سنة ، وكان شديد العناية بكل ما يصقل أداءه في هذا الدور العظيم في هذه السن المبكرة، ثم توفي والده عن عمر 73 سنة ، ويقع ضريحه بمسجده الشهير بالإسكندرية.

وقد كان مُكثر للدروس في مساجد الاسكندرية من شرح البخاري والشمائل وغيرهما، فكان فخرًا للمدينة، ولكنه لم يكن مُكثر في التأليف، فقد كتب، (إبراء الذمة بتحقيق القول حول افتراق الأمة)، وكان كتاب دقيق ونادر يُنقذ الشباب مما يُهدد الفكر الإسلامي، وقد عُرف شرقاً وغرباً، وله طُلاب في كل حدب وصوب.



الشيخ الكتاني هو عالم من علماء الصوفية ويُعرف في مصر بـ “شيخ علماء التصوف” وسليل نبوة ينتهي نسبة للإمام الحسين، ومن أمبر علماء الحديث في العالم الإسلامي، ويرى مُريديه أنه جمع بين العلم والكرامات والبركات، وكل ذلك رغم عدم التحاقه بالأزهر الشريف إلا تتلمذ علي يديه خريجي الأزهر أمثال الدكتور أسامة الأزهري، يصفونه بـ أبو البركات لكثرة من يجبر بخواطرهم وتقضى حوائجهم في حضرته.