عمر خورشيد.. رجل لـ4 نساء بنهاية أليمة| لمن وُجهت أصابع الاتهام

تحل اليوم الذكرى الـ43 لرحيل الفنان المصري عمر خورشيد ،الذي قتل في حادث أليم مجهول حقيقته حتى يومنا الحالي وذلك في عامه الـ 36 ،تاركًا مسيرة فنية حافلة من الأعمال العظيمة.

وُلد خورشيد في 9 أبريل 1945 لأسرة فنية ، فوالده أحمد خورشيد هو أستاذ التصوير السينمائي أما والدته فكانت من سيدات المجتمع ،وقد انفصلت عن والده وعمر في سن صغيرة.

وحصل عمر على ليسانس الآداب قسم فلسفة، ودرس الموسيقى بالمعهد اليوناني للفيلهارموني، وعمل مع فنانين كبار أبرزهم: محمد عبد الوهاب وفريد الأطرش وعبد الحليم حافظ وأم كلثوم.

وبدأ عمله السينمائي في فيلم "ابنتي العزيزة" الذي أخرجه حلمي رفلة عام 1971، وشارك في بطولته كلا من نجاة الصغيرة ورشدي أباظة، وكانت أول بطولة مطلقة له مع الفنانة صباح في فيلم "جيتار الحب"، وشاركت معهما البطولة ملكة جمال العالم عام 1971 جورجينا رزق، كما اشترك في بطولة أكثر من عمل تلفزيوني منها: الخماسين، والحائرة، والحمامة، والثأر، وآنسة.

ولقي مصرعه في 29 مايو 1981 جراء حادث تصادم مروري عقب خروجه من الرولاند هو وزوجته اللبنانية دينا والفنانة مديحة كامل في نهاية شارع الهرم أمام مطعم "خريستو" بجانب مينا هاوس.

زيجات عمر خورشيد

تعدد زيجات عمر خورشيد رغم عمره القصير فأولها كانت من أمينة السبكي عام 1971 والتي ظهرت معه في برنامج سينما القاهرة من تقديم ناهد جبر، ولكن الزواج لم يستمر لأكثر من عام وانتهى بالانفصال عام 1972، ليتزوج بعد ذلك في نفس العام من الممثلة ميرفت أمين، ولكن هذا الزواج أيضًا لم يستمر طويلا وحدث الطلاق عام 1973، وتزوج أيضًا بعدها من سيدة أعمال لبنانية اسمها دينا عام 1977، واستمر زواجهما حتى وفاته وهي التي كانت معه في حادثته الأليمة، إلا أنه تزوج عليها الممثلة مها أبو عوف في بداية عام 1981 قبل شهور قليلة من وفاته، وكانت مها حاملاً في شهرها الرابع حينما تُوفي عمر، لكنها أجهضت، وبذلك لم يكن لعمر أي أولاد.

وفاة عمرو خورشيد

ترددت الأقاويل بأن هذا الحادث كان مدبرًا؛ وذلك لأن زوجته ومديحة كامل شهدتا أمام النيابة بأنهما وهم في طريقهم للمنزل تعرضوا لمطاردة سيارة غامضة لم تتركهم إلا بعد أن تأكد صاحبها أن عمر خورشيد اصطدم بعمود الإنارة، وأقاويل أخرى أنه كان مدبرا من قبل مسؤول سياسي كبير جدا في هذا الوقت لوقوع ابنته الصغرى في حبه.

علاقة صفوت الشريف بمقتل عمرو خورشيد

اتجهت بعض أصابع الإتهام نحو السياسي صفوت الشريف انه كان وراء مقتل عمر خورشيد ولم تظهر تلك الاتهامات الا بعد وفاة صفوت الشريف الذي قيل أيضا انه كان متورطا في اغتيال سعاد حسني.

المنظمات الفلسطينية ومقتل عمر خورشيد

وقيل أن أحد المنظمات الفلسطينية قتلته لإنها قررت قتل كل من ذهب مع السادات لواشنطن لتوقيع مبادرة السلام المصرية الإسرائيلية وقد قام عمر خورشيد بالعزف على القيثارة في البيت الأبيض وقد اغتيل بالفعل كلا من عمر خورشيد ويوسف السباعي والسادات نفسه.