«أبوالدهب» فنان مغمور بحجم دافنشى

لديه قدرة كبيرة وموهبة فريدة فى الرسم، ساحر فى مزج الألوان ليخرج أروع اللوحات والرسومات، من يرى لوحاته يخيل له أنه واقف أمام رسام مشهور، وفنان عظيم من الفنانين الكبار فى مصر والعالم، هو محمد حسين كامل أبوالدهب وشهرته محمد أبوالدهب.

الفنان محمد أبوالدهب

رغم أن «إيده تتلف فى الحرير» ويرسم كما يرسم فناني عصر النهضة، إلا أنه فنان مغمور لا يعرفه أحد، يرسم لوحاته ويبيعها بأسعار زهيدة رغم ما بها من عمق ورؤية فنية تستحق الإعجاب ولفت الانتباه والتأمل، يعشق دافنشى، ومايكل أنجلو، وقدوته المثال محمود مختار صاحب تمثال نهضة مصر.

ورث محمد أبوالدهب الرسم من أبيه الذى كان يعشق الرسم، يقول أبوالدهب: «تعلمت الرسم من أبى الذى نصحنى بأن أرسم كل ما هو جميل»، ويضيف أبوالدهب: «الرسم بالنسبة لى الحياة التى أتنفسها، الدماء التى تجرى فى عروقى»، يحلم أن يرى لوحاته وفنه كل عاشق للفن محب للحياة وكل ما هو جميل.