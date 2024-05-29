فى ٣٧ مقرًا تعليميًا بالقاهرة.. مراجعة ليلة الامتحان مجانية لطلاب الثانوية العامة

تابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بدء تنفيذ مبادرة " تقدر فى ١٠ أيام " والتى انطلقت اليوم فى ٣٧ مقرًا تعليميًا بأنحاء العاصمة، وتستمر لمدة عشرة أيام، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة"، وتهدف المبادرة إلى تقديم محاضرات مجانية لمراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة.

مديرية التربية والتعليم بالقاهرة حرصت على اختيار مقار المحاضرات بحيث تغطى كافة أحياء القاهرة



وأكد محافظ القاهرة على أن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة حرصت على اختيار مقار المحاضرات بحيث تغطى كافة أحياء القاهرة لتقديم الخدمة لأكبر عدد من الطلاب.



وطالب محافظ القاهرة بضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب وتجهيز القاعات وتزويدها بكافة الإمكانيات لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للطلاب، مشيرًا إلى أن المحاضرات يقدمها نخبة من أفضل المدرسين المؤهلين الذين يمتلكون الخبرات اللازمة لتوجيه الطلاب وتأهيلهم لامتحانات نهاية العام .



وأشار محافظ القاهرة إلى أن هذه المراجعات تعد فرصة جيدة للطلاب لمراجعة المنهج الدراسى كاملًا قبل بدء امتحانات نهاية العام الدراسى.



وثمن محافظ القاهرة جهود مبادرة حياة كريمة مشيرًا إلى أن تلك المبادرات تأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتقديم الدعم الكامل للطلاب ، وتخفيف العبء عن أولياء الأمور مشيدًا بدور مؤسسات المجتمع المدني في مشاركة الأجهزة التنفيذية فى تنفيذ المخططات التنموية بالمحافظة ولتحقيق التكافل الاجتماعى للمواطنين وتوفير الخدمات اللازمة والرعاية الضرورية لهم.

يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، شدد علي مديرية الطب البيطرى بالقاهرة بتكثيف الحملات بالتعاون مع مديريتي الصحة والتموين ومباحث التموين والأحياء للتفتيش على الأسواق ومحال بيع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكافة أحياء العاصمة، للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين.



وأكد محافظ القاهرة، علي ضرورة استمرار حملات ضبط الأسواق وتفعيل التفتيش والرقابة لحماية المستهلك من أساليب الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.



وفى هذا السياق أشار د. صبرى زينهم مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات الدورية المكثفة على الأسواق تمكنت من ضبط ٩ طن لحوم حمراء ، ومفروم، وكبدة غير صالحة للاستهلاك ، و٦٠٠ كجم مضبوطات مخالفة للمواصفات، وضبط ٣.٥ طن لحوم بيضاء غير صالحة للإستهلاك ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحرير ٤٣ محضرًا وإحالة المخالفات للنيابة المختصة لاتخاذ اللازم .