"التنمية المستدامة من منظور النوع الاجتماعي" فى ورشة عمل بالمرأة الجديدة

نظمت مؤسسة المرأة الجديدة ورشة عمل حول " أجندة التنمية المستدامة من منظور النوع الاجتماعي" في محافظة الإسكندرية، بحضور النقابات والجمعيات الأهلية الشريكة في مشروع تعزيز دور النقابات والجمعيات من أجل تفعيل أجندة التنمية المستدامة 2030 من منظور النوع الاجتماعي.

تناولت الورشة التي استمرت لمدة ثلاثة أيام، مناقشة وتحليل تفصيلي لأهداف التنمية المستدامة الـ 17 من منظور النوع الاجتماعي، و عرض رؤية مصر 2030، والربط بينها وبين أجندة التنمية المستدامة، وملامح ما يتم تحقيقه على أرض الواقع من هذه الأهداف.

قدمت الورشة، علا سمير، استشارية التدريب والدعم الفني، وشاركت مي صالح، مديرة برنامج النساء والعمل والحقوق الاقتصادية، في تقديم جلسة عن الآليات الدولية، عرضت خلالها نظام المتابعات الخاصة بتقارير الاتفاقيات الدولية الموقعة مصر عليها، مثل اتفاقية السيداو، واتفاقيات منظمة العمل الدولية، وتقارير المراجعة الدورية الشاملة، والخاصة بأهداف التنمية المستدامة.

ومن المقرر عقد الورشة في القاهرة بعد عقدها في قنا والإسكندرية محافظات المشروع الثلاثة