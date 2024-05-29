قرار جديد في محاكمة 73 متهمًا بخلية التجمع

أجلت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، محاكمة 73 متهمًا فى القضية المعروفة بخلية التجمع الإرهابية، لجلسة 10 أغسطس.

وجاء فى أمر الإحالة فى القضية رقم 11926 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 1237 لسنة 2022 كلى القاهرة الجديدة وبرقم 627 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، إحالة 73 متهما من عناصر الجماعات الإرهابية من بينهم 47 متهماً محبوساً و26 متهماً هارباً، إلى المحاكمة العاجلة، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.

وفي سياق آخر قررت نيابة قسم أول بالإسماعيلية حبس مسن في العقد الخامس من العمر أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل نجل طليقته بسبب خلافات مالية.

كانت منطقة الشهداء بالاسماعيلية شهدت أمس جريمة قتل بشعة قام خلالها رجل في العقد الخامس بتسديد طعنات قاتلة بسلاح أبيض لشاب تبين أنه ابن طليقته على اثر خلافات مالية بينهما .وتم نقل الشاب في حالة حرجة بواسطة الأهالي إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم الا انه فارق الحياة متأثرا بجراحه.

وكان اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارا من شرطة النجدة يفيد مصرع شاب يدعى كريم عفشه ٢١ سنة على يد طليق أمه إثر مشاجرة وقعت بينهما، نقل علي أثرها إلي مشرحة مستشفى المجمع الطبي وتم إلقاء القبض على المتهم بواسطة رجال المباحث بقسم أول.

كما أصيب ٢٨ عاملا وعاملة زراعية بينهم ٢٣ طفلا دون الخامسة عشر في حادث انقلاب سيارة أعلى محور ٣٠ يونيو فجر اليوم بالقرب من قرية المحسمة بالإسماعيلية.

تلقى اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد انقلاب سيارة تقل عمال زراعيين أغلبهم من الصالحية والحسينية بمحافظة الشرقية كانوا في طريقهم للعمل بأحد المزارع بالإسماعيلية وذلك أعلى محور ٣٠ يونيو قبل نزلة المحسمة القديمة اتجاه السويس.

أسفر الحادث عن إصابة ٢٨ عاملا وعاملة بينهم نحو ٢٣ طفلا تتراوح أعمارهم بين الثامنة والخامسة عشر تم نقلهم إلى مستشفيات القصاصين ومجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم.

وأكدت مصادر طبية أن حالات المصابين تنوعت بين الكدمات والسحجات والكسور. وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.