تسليمى كارنيه الخدمات المتكاملة

معاق ومعى ما يثبت ذلك وهو كارنيه الإعاقة وعندما ظهرت بطاقة الخدمات المتكاملة ترتب عليه إلغاء الكارنيه القديم وتوجهت للجهات المعنية لاستخراج البطاقة الجديدة، وتم اجراء التحاليل الطبية اللازمة وكلى ثقة اننى سأستخرج البطاقة فى أقرب وقت ممكن، والكارثة ان مكتب التأهيل أبلغنى برفض الطلب مع العلم أننى موظف ضمن نسبة الـ٥% ولا أدرى ماذا أفعل بعد ان أصبحت معاقاً لا يحمل ما يثبت إعاقته، لذلك أناشد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى إعادة النظر فى اللجنة المكلفة بالكشف الطبى لحالتى.

محمد عبدالجليل أحمد محمد

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