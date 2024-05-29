فوز العاملين بمحافظة الشرقية بالمركزين الأول والثاني في مسابقة مراكز المعلومات

ترأس الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، إجتماع المجلس التنفيذي لبحث ومناقشة عدد من الملفات والموضوعات الهامة والتي تعود بالنفع والفائدة على المواطنين، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات، والعميد زكريا سعد مدير إدارة شرطة المرافق، والعقيد محسن القلش مدير إدارة مباحث التموين، والمقدم شريف عمران وكيل إدارة الحماية المدنية، والمقدم حسن الصقلي بإدارة المرور، ومديري المديريات الخدمية والهيئات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات النوعية وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

بدأ المحافظ الإجتماع بتقديم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر، وأن ينعم على الشعب المصري بمزيد من الأمن والإستقرار والرخاء.

وقدم محافظ الشرقية التهنئة للعاملين بالإدارة العامة لمركز المعلومات والتحول الرقمي بالمحافظة للفوز بالمركز الأول في مسابقة مراكز المعلومات بالمحافظات للعام 2022/2023 م، في محور تقييم دراسات دعم القرار لعام 2023 عن الدراسة الخاصة بإحياء وتطوير صناعة نبات البردي في محافظة الشرقية، وكذلك الفوز بالمركز الثاني في محور توطين النظم ونقل التكنولوجيا لعام 2023 م، مؤكداً أن العمل الدؤوب والأداء المتميز أصبحا سمه يتسم بها العاملون بالجهاز الإداري داخل محافظة الشرقية لتتصدر المحافظة المشهد على مستوى محافظات الجمهورية.

وخلال الإجتماع حرص محافظ الشرقية على تكريم المهندس عبد الغني مصطفى عبد الغني مدير عام التشغيل بقطاع وسط كهرباء الشرقية، بمنحه شهادة تقدير وذلك للجهد المبذول في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة.

كما شهدت فعاليات الإجتماع تكريم محافظ الشرقية 4 من العاملين بالديوان العام بمنحهم شهادات تقدير وذلك لبلوغهم السن القانوني للمعاش، ولما قدموه من جهد وأداء متميز خلال فتره عملهم بالجهاز الإداري وهم: مجدي السيد محمد سليم بمشروع المحاجر، سعيد زايد عبد الصمد بإدارة المركبات، أحمد محمد خير حسن بإدارة الشئون الإدارية، سحر سعيد إسماعيل بإدارة الموادر البشرية.

أشار محافظ الشرقية إلى أن هذا التكريم يأتي ترسيخاً لقيم الوفاء والعرفان بالجميل لمن أدوا دورهم فى خدمة الوطن بالمواقع التنفيذية المختلفة، مؤكدا أن أهمية العمل بروح الفريق الواحد داخل المؤسسة الواحدة لتنفيذ الخطط الإستراتيجية والتنموية لتلبية احتياجات المواطنين والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم بكافة قطاعات العمل المختلفة.