إجراء 39 ألف تحليل متنوع بمعامل مستشفيات المنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار جهود مديرية الصحة في تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفيات ، إلى جانب تدريب الأطقم الطبية لتوفير أفضل خدمة للمواطنين، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتطوير المنظومة الطبية ، وتقديم الرعاية الصحية اللائقة لجميع أفراد الأسرة المصرية.

من جانبه أوضح الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه خلال شهر ابريل الماضي، تم إجراء 38 ألف و 776 تحليلا متنوعا بمعامل المستشفيات التابعة للمديرية، وتقديم 7524 خدمة تحاليل طبية بالمعامل التابعة للإدارات الصحية، مشدداً على تكثيف المرور والمتابعة لمعامل المستشفيات والوحدات الصحية و متابعة انتظام سير العمل و الحرص على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأوضحت الدكتورة جيهان عبدالصمد، مدير إدارة المعامل، أنه تم إجراء تحاليل متنوعة شملت( عينة أغذية- عينة مياه شرب، عينة صرف صحى- غسيل كلوى- صورة دم كاملة - تحليل غازات دم وأملاح - تحليل فيروسات- فحص ميكروسكوبي- مزارع درنية )، كما تم إصدار 1117 شهادة صحية، مضيفة إلى متابعة سير العمل عن طريق الفرق الإشرافية بمعامل المستشفيات والوحدات الصحية وذلك للحرص على تقديم الخدمات الطبية اللائقة.

جديرا بالذكر أن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، كان قد أعلن اليومين الماضيين ، عن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لــ 105 آلاف حالة بالعيادات الخارجية ، وأقسام الإستقبال بالمستشفيات ، على مدار شهر إبريل الماضي ، وذلك ضمن مجموعة من القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة ، نظمتها مديرية الصحة على مستوى مراكز وقرى المحافظة ، من خلال نخبة من الأطباء بكافة التخصصات ، لتوفير خدمات طبية مجانية للفئات الأولى بالرعاية ، في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، جهود المديرية خلال إبريل الماضي فى تم تقديم خدمات طبية وعلاجية ، لحوالى 69 ألف حالة بالعيادات الخارجية، و36 ألف حالة بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات، مشيراً وكيل الوزارة ، إلى إجراء 4442 عملية جراحية ، وخدمات غسيل كلوى لـ 1084 مريضاً بإجمالي 12322 جلسة غسيل كلوى، وإجراء 291 حالة ولادة ، وخدمات علاج طبيعي لـ 813 مريضا ، بإجمالي 2781 جلسة علاج طبيعي، بالإضافة إلى تقديم خدمات أشعة عادية لـ 12231 حالة ، وأشعة تلفزيونية لحوالي 2690 حالة ، وأشعة مقطعية لـ 719 حالة ، وإجراء 28876 تحليلا لعدد 11373 حالة ، ورسم قلب لـ 2808 حالات ، و 7 حالات مناظير ، و 302 ايكو، و 106 c.arm ، إلى جانب تقديم خدمات عناية مركزة لـ 799 مريضا ، بإجمالي 2905 يوم علاج وحضانات لـ 489 طفلا ، بإجمالي 2674 يوم علاج.