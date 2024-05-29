ضبط 611 طن أرز منتهي الصلاحية بدمياط

وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بإحكام الرقابة على المنظومة التموينية بالمحافظة والتأكد من صلاحية السلع وجودتها؛ للحفاظ على صحة المواطنين وكذلك منع أى محاولات لاحتكار السلع أو المضاربة بأسعارها بالأسواق والتصدى لحالات الغش التجارى

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، برئاسة محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاشتراك مع إدارة تموين الزرقا، برئاسة حاتم عبد الهادي مدير الإدارة.

وتمكنت الحملة من ضبط أحد مضارب الأرز بمدينة الزرقا وبحوزته كميات كبيرة من الأرز منتهى الصلاحية يقوم بتعبئة تلك الكميات بتاريخ إنتاج جديدة، وتم ضبط 611 طن من الأرز المعبأ، كما تم تحرير محضر يحمل رقم 4011 جنح الزرقا لسنة 2024 حيال تلك المخالفة لاتخاذ الإجراء اللازم ضدها وتمهيدا للعرض علي النيابة لمباشرة التحقيقات في الواقعة