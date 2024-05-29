الشباب والرياضة تُكرّم 10 مبادرات فائزة في البرنامج القومي لتنمية أبناء الصعيد والمحافظات الحدودية

برعاية رئيس مجلس الوزراء

برعاية الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كرمت وزارة الشباب والرياضة ، الفائزين في البرنامج القومي لتنمية أبناء الصعيد والمحافظات الحدودية فــ نسخته الرابعة ، وذلك خلال احتفالية أقيمت بمركز التعليم المدني بالجزيرة لتكريم أصحاب 10 جهود رائدة في مجال المبادرات المجتمعية .

وتم في الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة، توزيع الجوائز المالية وشهادات التقدير والدروع التكريمية للمبادرات الشبابية الفائزة في البرنامج، وهي مبادرة " طـريق مضئ لطفلي " الفائزة بالمركز الأول « محافظة أســوان » ؛ ومبادرة" سـلوك " الفائزة بالمركز الثاني « محافظة الأقــصُر » ؛ مبادرة" بلاش تحرقه واستفاد بيه " الحاصلة على المركز الثالث « محافظة الوادي الجديد » ؛ مبادرة " بصمة فتاة الفائزة بالمركز الرابع « محافظة أسيوط » ؛ مبادرة " هنعلمهم يشتغلوا " الفائزة بالمركز الخامس « محافظة سوهاج » ؛ مبادرة " الفرحة المكتملة " الحاصلة علي المركز السادس « محافظة سوهاج » ؛ مبادرة " افهم اختلافي " الفائزة بالمركز السابع « محافظة أسيوط » ، مبادرة " عيلة كريمة " الحاصلة علي المركز الثامن « محافظة بني سويف » ؛ مبادرة " نعم من أجل الغذاء " الفائزة بالمركز التاسع « مطروح » ؛ بالإضافة الي مبادرة " محاربون صغار " الحاصلة علي المركز العاشر « محافظة أســوان » .



وشهد الحفل أعضاء لجنة التحكيم بحضور :"جانب من قيادات وزارة الشباب والرياضة ، المهندس محمد السباعي ؛ عضو مجلس الشيوخ ، الأستاذ يسري جادو ؛ مدير برنامج التعليم غير النظامي بالمركز الثقافي البريطاني ، ممدوح المصري ، منسق مشروع مودة ، أحمد جمال بكري ، استشاري البرنامج والمدير الفني ، بجانب ممثلي المجلس القومي للأمومة والطفولة "



من جانبه : أعرب الدكتور أشرف صبحي ؛ وزير الشباب والرياضة ، عن سعادته لنجاح فعاليات النُسخة الرابعة من البرنامج القومي لتنمية أبناء الصعيد والمحافظات الحدودية ، والذي شهد تفاعلاً كبيراً ومشاركة فاعلة وواسعة من جميع المشاركين ، مؤكدًا علي أن البرنامج :" يمثل الحدث السنوي الأكبر من نوعه للاحتفاء بتكريم المبادرات المجتمعية التي تُسهم في خدمة القضايا المجتمعية والتنموية ونشر الوعي، والذي يجسد توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي - رئيس الجمهورية بالدعم المستمر والمسانده الكاملة للمبادرات الشبابية المتميزة التي لها آثار إيجابية على المجتمع والوطن .

وتابع « صبحي » : وزارة الشباب والرياضة تتخذ نهجًا واضحًا نحو الاستثمار في الشباب وتحفيزهم وتشجيعهم وتوفير البيئة المناسبة لهم للإبداع والابتكار ضمن الإيمان بقدراتهم وعطائهم واسهامهم في بناء الجمهورية الجديدة في مختلف المجالات، مشيدًا بما يتميز به شباب الصعيد والمحافظات الحدودية من حب العطاء والعمل التطوعي وتحقيق الشراكة المجتمعية، وسعيه المستمر نحو مواجهة التحدي والانجاز لنماء الوطن وازدهاره كونهم المحرك الرئيسي للنمو والتطور المنشود للوطن .

كما تقدم سيادته بجزيل الشكر للجنة التحكيم على جهودها في تقييم أنشطة المبادرات وفق معايير مهنية ومنهجية محددة ، وكذلك المبادرون التي كانت لهم بصمة واضحة وجهد جبار خلال هذه الفعالية.



و شارك في النسخه الرابعه من البرنامج 85 شابًا وشابة من 11 محافظة ، بواقع 7 محافظات لــ« صعيد مصر » [ الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – الأقصر – أسوان ] و 4 محافظات حدودية [ الوادي الجديد – مطروح – شمال سيناء – جنوب سيناء ] حيث تم تقييم 50 مبادرة مجتمعية علي ثلاث مراحل وصولًا الي اختيار العشر مبادرات فائزة .

تجدر الإشارة إلي أن البرنامج حقق نجاحات كبيرة في النُسخ الثلاث الماضية من البرنامج مما يضاعف المسؤولية لمواصلة النجاح وتقديم نسخة جديدة ومتميزة نحو تنمية القدرات التنموية لدى الشباب والشابات من أبناء محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية لإبتكار وتنفيذ مبادرات مجتمعية ، حيث استهدفت النسخ الــ 3 الماضية مشاركة 109566 ألف مشارك /ة بواقع إيجابي نحو تنفيذ 60 مبادرة مجتمعية وتكريم أفضل 10 مبادرات رائدة وحصول الفائزين علي جوائز مالية قيمة .





