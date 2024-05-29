محافظ المنوفية يوجه برفع مخلفات الهدم والتراكمات بكفر المنشي

التقي اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة للتعرف على شكواهم وتلبية مطالبهم.

استمع المحافظ، إلى طلبات عدد من أهالى قرية كفر زين الدين التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا يلتمسون إنشاء مكتب بريد بالقرية لخدمة الأهالى.

ووجه محافظ المنوفية، إدارة المجالس بدراسة مطلبهم والعرض عليه لاتخاذ اللازم، كما كلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بدراسة طلب أهالى القرية بشأن تغطية ترعة أشليم مشيرا إلى أنه لامانع من إدراجها ضمن خطة " حياة كريمة " للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكلف المحافظ، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بدراسة طلب أهالى القرية بشأن عمل توسعات بمدرسة كفر زين الدين الابتدائية من خلال إعادة بناء الجناح القديم وذلك للحد من الكثافة الطلابية وخدمة الطلاب والعرض عليه لاتخاذ اللازم.

وطالب محافظ المنوفية، مدير وحدة التدخل السريع بسرعة رفع مخلفات الهدم وتراكمات القمامة وتحسين مستوى النظافة العامة بمنطقة ترعة خليج المنشي المغطاة التابعة لقرية كفر المنشي وذلك حفاظاً على صحة المواطنين واستجابة لمطلب الأهالي .

وتضمن اللقاء شكوى مواطن بناحية تلا يتضرر من تعدى أحد المواطنين على الشارع بالمخالفة للقانون.

أحال المحافظ شكواه إلى إدارة التخطيط العمرانى للدراسة والعرض عليه لاتخاذ اللازم، مشددًا على صرف مساعدة مالية ولحوم ومواد غذائية لإحدى الحالات الإنسانية بناحية بركة السبع مراعاة لظروفها الاجتماعية والمعيشية الصعبة.

حياة كريمة

يأتى ذلك فى إطار خطة المحافظة لتقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا من أبناء المحافظة وتوفير حياة كريمة، لهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وقد أكد محافظ المنوفية أن بابه مفتوح أمام جميع المواطنين للاستماع إلى شكواهم وتلبية، مطالبهم وذلك فى إطار اللوائح والقوانين.