سهلة التحضير.. طريقة عمل أم علي بالجلاش والمكسرات

أم علي من الحلويات المصرية الشهيرة التي تتميز بمذاق لذيذ ويعشقها الكثير، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالجلاش والمكسرات.

طريقة عمل أم علي بالجلاش

المقادير

- عجينة الجلاش الجاهزة : 250 جرامًا

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة

- حليب : لتر ونصف

- سكر : نصف كوب

- كريمة : علبة (أو قشدة)

- مكسرات : ربع كوب (يفضل استخدام البندق المجروش)

طريقة التحضير

قطّعي عجينة الجلاش إلى قطع صغيرة.

ذوّبي الزبدة في صينية فرن ثمّ ضعي فيها قطع العجين، وأدخليها إلى فرن ساخن حتى تجفّ وتتحمرّ قليلاً.

في قدر، اغلي الحليب مع السكر وحرّكي جيداً حتى يذوب السكر تماماً.

أضيفي الكريمة أو القشدة وحرّكي حتى الغليان.

ضعي قطع الجلاش في صينية بايركس وصُبي فوقها مزيج الحليب.

وزعي المكسرات بحسب الرغبة على وجه الطبق، وأدخلي الصينية إلى الفرن لمدة 20 دقيقة مع مراقبتها حتى لا يفور الحليب.

قدمي طبق أم علي بالجلاش ساخناً أو بارداً مع إضافة القليل من الحليب بحسب الرغبة عند التقديم.

فوائد تناول البندق

يحتوى البندق على بعض الدهون الصحية والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية وحمايته من تصلب الشرايين والجلطات.

تناول البندق يحافظ على صحة الجسم ويحميه من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية المختلفة، حيث إنها تحتوى على بعض الفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة.

يحتوى البندق على نسبة عالية من الكالسيوم والبوتاسيوم وبعض الفيتامينات الأخرى التى تعزز صحة الجهاز المناعى وتحد من خطر الإصابة بالأمراض والعدوى.

يحتوى البندق على نسبة عالية من الفيتامينات ومضادات الأكسدة التى تعمل على تأخير علامات الشيخوخة على البشرة وتحميها من التجاعيد.