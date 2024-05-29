محافظ المنوفية: دعم مستشفي تلا المركزي بجهاز أشعة مقطعية جديد

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على دعم مستشفى تلا المركزي بجهاز أشعة مقطعية جديد ماركة " سيمنز 16 مقطع " دعماً من وزارة الصحة، والذي يُعد إضافة جديدة للمستشفى ، يأتي هذا في إطار تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين .

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم القطاع الصحي وتقديم خدمات علاجية مميزة للمرضي .



ووجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، ومن خلال جولة ميدانية موسعة لمركزي تلا والشهداء تفقد خلالها عدد من المشروعات التنموية والخدمية استكمالا لمسيرة التنمية والتطوير الشاملة التي تشهدها المحافظة ، يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود التغيير والبناء الشامل للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، رافقه الاستاذ محمد موسي نائب المحافظ ، المهندس وفيق حسن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا ، المهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية ، المهندس شعبان الشبراوي مدير مديرية الطرق ، المهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة ، الدكتور أحمد أبو بكر مدير الإدارة العامة لشئون البيئة بالمحافظة .

طلبات التصالح



واستهل محافظ المنوفية، بتفقد المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل والتسهيلات المقدمة للمواطنين بشأن تلقي طلبات التصالح علي مخالفات البناء، وسرعة إنجازها وفقاً لقانون التصالح الجديد ، موجها بضرورة التعاون المستمر مع المواطنين وتعريفهم بكافة المستندات والشروط التى نصت عليها اللائحة التنفيذية والتي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء.

ووجه المحافظ، رئيس المدينة بتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة وزيادة عدد إستراحات المواطنين تيسيراً عليهم