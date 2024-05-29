وظائف قيادية في وكالة الفضاء المصرية.. التفاصيل

أعلنت وكالة الفضاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن الوظائف القيادية الموضحة على الموقع الرسمي للوكالة www.egsa.gov.eg، وذلك عن طريق التعاقد وفقًا للقانون رقم 3 لسنة 2018 بإنشاء وكالة الفضاء المصرية ولائحته التنفيذية.

وقالت الوكالة، إنه على من يرغب التقدم لإحدى الوظائف المطلوبة كتابة بياناته وإرسال السيرة الذاتية الخاصة به من خلال موقع الوكالة على شبكة الإنترنت، على أن يكون مستوف الشروط المطلوبة للوظيفة، وذلك في موعد غايته 15 يومًا من تاريخ النشر على موقع الوكالة، علما بأنه سوف يتم تحديد موعد للمقابلة الشخصية في وقت لاحق.

وأكدت الفضاء المصرية، أنه لن يلتفت إلى الطلبات التي تقدم قبل أو بعد الميعاد المشار إليه أو غير المستوفاة للشروط المطلوبة.

الوظائف المطلوبة في وكالة الفضاء المصرية

وظيفة رئيس الادارة المركزية الشئون المالية والادارية والموارد البشرية

المجموعة الوظيفية:- الوظائف التخصصية.

المجموعة النوعية:- الوظائف القيادية.

المهارات المطلوبة

1- المهارات الأساسية:- أن يتوافر لدى المتقدم المهارات والقدرة اللازمة لشغل الوظيفة، وقدرة فائقة على القيادة والتوجيه ورسم الخطط والسياسات والاهداف ومتابعه تنفيذها، كما يكون لديه القدرة على

المهام العامة

يراقب ويُتابع تنفيذ الأعمال بالإدارات العامة التابعة له ويتأكد من إنجازها وفقاً للأهداف التشغيلية المُتفق عليها ، وذلك من حيث الكفاءة والفعالية والإحترافية لضمان الإلتزام بكافة الأنظمة واللوائح والسياسات المعتمدة في الوكالة.

يضع التصور بشأن خطة الاحتياجات التدريبية للموظفين بالإدارة ، ويُنسق مع التقسيم التنظيمي المعني بالموارد البشرية لتضمينها في الخطة التدريبية للوكالة ، ويتابع تنفيذ التدريب ويُقيم أثره .

يُقدم المقترحات بشأن الاحتياجات من الموارد البشرية والمادية والمستلزمات الإدارية اللازمة لتنفيذ الأعمال والأنشطة المختلفة بالإدارة مع ضمان الإستخدام الأمثل لهذه الموارد.

المهام التخصصية

يقدم التوصيات للرئيس التنفيذى للوكالة فيما يتعلق باحتياجات التقسيمات الخاصة بالموارد البشرية والمالية والمستلزمات الادارية والهندسية اللازمة لتنفيذ الاعمال وضمان الاستخدام الامثل لهذة الموارد

يقدم الخبرة فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية

يتابع تنفيذ خطط التنمية الادارية والعمل على ترشيد المستهلكات الادارية والحد منها

يضع السياسات والاجراءات الخاصة بالموارد البشرية بما يضمن الاحتفاظ بالكفاءات والاعتماد على سياسات تنظيمية لخلق بيئة عمل محفزة وصالحة للموارد البشرية بما يؤدى الى رفع كفاءة الاداء المؤسسي وكذلك فاعيلية التواصل الداخلى

يخطط الاحتياجات التدريبية ويتابع اعداد برامج التدريب التى تساهم فى استدامة التطوير و الاداء المتميز للموارد البشرية

يتابع التقييم المالى للوظائف الهياكل المالية داخل الوكالة و كذلك ادارة منظومة الاجور والمكافأت والحوافز والمزايا بانواعها ( مالية، تأمينية، معيشية والاعمال ذات الصلة ) بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح ذات الصلة ومعايير ادارة الموارد البشرية

يؤدى جميع ما يسند اليه عن مهام أخرى متصله بطبيعه عمل الوظيفة.

يتابع تنفيذ الخطط الهندسية الخاصة بمباني الوكالة والعمل علي الحفاظ عليها.

سنوات الخبرة

قضاء مدة بينية فعلية مقدارها سنة على الأقل في الوظيفة القيادية وذلك بالنسبة للموظفين بالجهاز الإداري للدولة.

أما بالنسبة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة قضاء مدة كلية مقدارها عشرون عاماً على الأقل في وظيفة تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة المعلن عنها.

يفضل من سبق له خبرة في العمل بالمؤسسات والهيئات ذات الطبيعة الدولية، خبرة في الحصول على تمويلات وإدارة مشروعات ممولة في نفس مجالات الوظيفة، الخبرة المالية والادارية والهندسية والموارد البشرية.

شروط المتقدمين لوظائف وكالة الفضاء المصرية

مؤهل عالي مناسب (يفضل الأعلى وفي أحد التخصصات ذات الصلة بمجال الوظيفة – الدكتوراة- إجادة اللغة الانجليزية قراءاة وكتابة)

المستندات المطلوبة

بيان حالة وظيفية معتمد وممهور بخاتم جهة العمل وأية بيانات أخرى يرى الموظف إضافتها بالنسبة للموظفين من الجهاز الإداري للدولة.

بالنسبة لغير العاملين بالدولة، سيرة ذاتية بالإضافة الى شهادات خبرة تتضمن الشروط المذكورة عالية معتمدة ومختومة وتكون صادرة من جهات ذات شخصية اعتبارية قانونية.