الأربعاء 29 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

زراعة 500 شجرة جديدة بقرية نيدة بسوهاج

زراعة 500 شجرة جديدة
زراعة 500 شجرة جديدة

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج، بزراعة عدد 500 شجرة بقرية “ نيدة ”، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن التوسع في زراعة الأشجار، والمساحات الخضراء، ضمن المبادرة الرئاسية “ 100 مليون شجرة ”.

وأوضح لطفي محمد علي رئيس مركز ومدينة أخميم، أن أنه تم زراعة 500 شجرة جديدة بقرية نيدة، مشيرًا إلى أنه تم ري جميع الأشجار بطريق الصوامعة شرق بدءا من مدخل الصوامعة، وجاري أعمال المتابعة لري وزراعة الأشجار؛ للعمل على توفير مظهر حضاري لائق، والتوسع في زيادة المسطحات الخضراء .

الجريدة الورقية