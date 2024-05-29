زراعة 500 شجرة جديدة بقرية نيدة بسوهاج

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج، بزراعة عدد 500 شجرة بقرية “ نيدة ”، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن التوسع في زراعة الأشجار، والمساحات الخضراء، ضمن المبادرة الرئاسية “ 100 مليون شجرة ”.

وأوضح لطفي محمد علي رئيس مركز ومدينة أخميم، أن أنه تم زراعة 500 شجرة جديدة بقرية نيدة، مشيرًا إلى أنه تم ري جميع الأشجار بطريق الصوامعة شرق بدءا من مدخل الصوامعة، وجاري أعمال المتابعة لري وزراعة الأشجار؛ للعمل على توفير مظهر حضاري لائق، والتوسع في زيادة المسطحات الخضراء .