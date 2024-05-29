قري سنورس بالفيوم تتسول مياه الشرب

أكثر من 10 قري علي طريق الشوبك بمركز سنورس بالفيوم، يعاني أهلها من انقطاع دائم لمياه الشرب ويعيشون معاناة لا توصف بسبب الحصول علي المياه للشرب ، وهي لاتاتي الا ساعة أو اقل في الصباح الباكر ولا يفوز بها إلا أصحاب مواتير سحب المياة ومن لم يستطيع الوصول إليها عليه استخدام جراكن المياه وملئ من منطقة أخري وهو أصبح واجب اجباري يومي ومعاناة غير مقبولة في هذه الأيام في محافظة كانت الأشهر في الزراعة والسياحة

القصة كما يرويها حسن رشدي سالم عضو حزب الوفد بالفيوم، قائلا :"معظم القري الواقعة علي طريق الشوبك بمركز سنورس تعاني منذ سنوات من انقطاع مياه الشرب ونلجا في القرن ال21، لاستخدام الجراكن والتزاحم في طوابير من أجل الحصول مياه الشرب تحت مرأي ومسمع المسئولين بالمحافظة بداية من المحافظ حتي رئيس مركز ومدينة سنورس خاصة أن اخبار المشهد ألبومي تصله بالتأكيد وهو يعلم أن خط المياه الرئيسي نفترض تشغيله منذ 20عاما لكن للاسف تلك الأزمة لم تحرك ساكنا لاي مسئول.

ويضيف من هذه القري التي تعاني من انقطاع مياه الشرب علي طريق الشوبك الرئيسي قرية الشوبك و قرية آمين ابو ذيد طنطاوي و قرية عبدالله عويس و قرية ذايد شعيب و قرية ابو حجاب و قرية الميهوب و قري اخري علي طريق الشوبك تعاني أشد المعاناه من انقطاع المياه حيث تأتي المياه لمدة نصف ساعه ليلا قبل الفجر قي البيوت التي تمتلك مواتير مياه فقط لا غير و نحن نعيش في مصر هبة النيل فأين القانون الذي يعاقب قادة الفيوم الذين يغلقون عنا المياه

واضاف رفعنا أكثر من شكوي لكل المسئولين وعندهم علم تام بما نعانيه لكن لا يستجيب أحد لشكوانا ومعاناتنا وكأننا مازال نعيش في العصر الحجري، ونحن نطالب محافظ الفيوم بسرعة التدخل لأننا بعضنا يلجأ مضطرا لمياه الطلمبات وهي تهددنا بأمراض خطيرة