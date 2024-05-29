الأربعاء 29 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور أون لاين

مخالفات المرور
مخالفات المرور

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور أون لاين.. يشغل بال الكثير من أصحاب المركبات الاستعلام عن مخالفات المرور أون لاين ودفعها بشكل إلكتروني عبر موقع النيابة العامة، ووزارة الداخلية، وهو ما يعكس جهود الدولة في ميكنة الخدمات.

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المرور يحرر 22 ألف مخالفة على الطرق السريعة

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حملات المرور: ضبط 7628 مخالفة تجاوز السرعة المقررة

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور عبر موقع النيابة العامة

في البداية الدخول على موقع النيابة العامة من هنا

يجب اختيار خدمات المرور

النقر على على الاستعلام 

يجب إدخال رقم اللوحة والرقم القومي

أخيرًا النقر على استعلام

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور عبر موقع وزارة الداخلية المصرية

في البداية  الدخول على الموقع الرسمي لـ وزارة الداخلية  من هنا 

الضغط على الاستعلام عن المخالفات المرورية

إدخال رقم لوحة السيارة والرقم القومي

الضغط على  استعلام لتظهر المخالفات المرورية

كيفية سداد مخالفات المرور أون لاين

الدخول إلى موقع النيابة العامة الرسمي.

اختيار خدمات المرور

 إدخال بيانات توصيل الشهادة

النقر على إرسال الطلب

 تظهر تفاصيل السداد

اختيار وسيلة الدفع التي يرغب بها صاحب الطلب

إدخال بيانات الفيزا، والنقر على الاستمرار.

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