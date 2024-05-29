خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور أون لاين.. يشغل بال الكثير من أصحاب المركبات الاستعلام عن مخالفات المرور أون لاين ودفعها بشكل إلكتروني عبر موقع النيابة العامة، ووزارة الداخلية، وهو ما يعكس جهود الدولة في ميكنة الخدمات.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور عبر موقع النيابة العامة

في البداية الدخول على موقع النيابة العامة من هنا

يجب اختيار خدمات المرور

النقر على على الاستعلام

يجب إدخال رقم اللوحة والرقم القومي

أخيرًا النقر على استعلام

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور عبر موقع وزارة الداخلية المصرية

في البداية الدخول على الموقع الرسمي لـ وزارة الداخلية من هنا

الضغط على الاستعلام عن المخالفات المرورية

إدخال رقم لوحة السيارة والرقم القومي

الضغط على استعلام لتظهر المخالفات المرورية

كيفية سداد مخالفات المرور أون لاين

الدخول إلى موقع النيابة العامة الرسمي.

اختيار خدمات المرور

إدخال بيانات توصيل الشهادة

النقر على إرسال الطلب

تظهر تفاصيل السداد

اختيار وسيلة الدفع التي يرغب بها صاحب الطلب

إدخال بيانات الفيزا، والنقر على الاستمرار.