نائب رئيس جامعة الأزهر يُتابع سير امتحانات كلية التربية بأسيوط

واصل الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي اليوم جولاته التفقدية لمتابعة سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024/2023م، بكليتي العلوم والتربية بنات أسيوط وذلك للاطمئنان على حسن سيرها، رافقه خلال الجولة التفقدية الدكتور ماجد عثمان عميد كلية التربية للبنات، والدكتورة دعاء فياض وكيلة التربية بنات كلية للدراسات العليا فضلاً عن الدكتور علاء جاد الكريم عثمان عميد كلية العلوم والدكتور أبو بكر عبد الهادي وكيلة كلية العلوم لشئون التعليم والطلاب.

وخلال الجولة اطمأن نائب رئيس جامعة الأزهر، على حسن سير الامتحانات والتأكد من الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات وتوفير المناخ الملائم للطالبات لتأدية امتحاناتهن في جو مناسب يوفر لهن الطمأنينة والراحة النفسية.

انتظام سير الامتحانات بكليتي العلوم والتربية بنات أسيوط..

كما تفقد أعمال لجان الامتحانات والكنترولات بكلية العلوم بجامعة الأزهر بأسيوط، وذلك للاطمئنان على انتظام وحسن سير الامتحانات والتأكد من توفير الأجواء الملائمة للطلاب داخل اللجان لمساعدتهم في أداء الامتحان فى أجواء ملائمة.

وقد أثنى نائب رئيس جامعة الأزهر على حسن الانضباط والالتزام في اللجان مشدداً على ضرورة الاهتمام بتنفيذ كافة الإجراءات الخاصة بضبط لجان الامتحانات وعدم التهاون فيها مع ضرورة تواجد الأستاذ المختص بالمادة الممتحنة وذلك للإجابة على استفسارات الطلاب وحل أي مشكلة طارئة قد تؤثر سلباً على هدوء اللجان وانضباطها أو تعيق حسن سير الامتحانات مشيراً إلى أهمية توفير الإضاءة الجيدة بكافة اللجان والتأكيد على أن تكون جميع أسئلة الامتحانات وفقًا للضوابط المنظمة، مشيداً بانتظام سير الامتحانات والتي تجرى وفق الضوابط والإجراءات التي حددتها إدارة الجامعة برئاسة الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة والتي تكفل دعم الطلاب والتيسير عليهم آداء امتحاناتهم.

كما تفقد نائب رئيس جامعة الازهر بأسيوط، سير العمل بالإدارة الطبية بفرع الجامعة بأسيوط، بكلية الشريعة والقانون حيث كان فى استقباله الدكتور محمد جمال مدير الإدارة الطبية بفرع الجامعة وذلك للوقوف على مدى حسن سير العمل، ومعرفة احتياجات الإدارة الطبية ومتابعة خطة الإدارة الخاصة بتوافر الخدمات الطبية للطلاب بلجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات الفرع، تحسبا لحدوث أى أمر صحي طارئ.