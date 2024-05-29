طلاب الدبلومات الفنية يواصلون أداء امتحاناتهم بالإسماعيلية

يستأنف طلاب الدبلومات الفنية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، أداء امتحاناتهم لليوم الرابع في جميع الشعب بعد إجازة امس الثلاثاء.

ويؤدي طلاب المدارس الزراعية خمس سنوات، الامتحان في مادة إدارة المشروعات الصغيرة وإدارة مزرعية وذلك على فترة واحدة لمدة ثلاثة ساعات تنتهي في الثانية عشر من ظهر اليوم، فيما يؤدي طلاب المدارس الزراعية نظام الثلاثة سنوات الامتحان في مادة تغذية الأسماك. ويؤدي طلاب المدارس التجارية الامتحان في مواد سوق الأوراق المالية والسكرتارية باللغة العربية .

وبدأت أمس الإثنين أول امتحانات مواد التخصص لطلاب التعليم التجاري والصناعي والتكنولوجي والزراعي .

وأكد الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن إجمالي عدد المتقدمين للامتحانات هذا العام بلغ ١٠٨٩٣ طالب وطالبة موزعين على ٤٧ لجنة على مستوى المحافظة، حيث يبلغ عدد طلاب التعليم الفني الصناعي ٤٤٣١ طالب وطالبة، وطلاب التعليم الفني التجاري (٢٨٧٤) طالب وطالبة، وطلاب التعليم الفني الزراعي (٣٥٨٨) طالب وطالبة.

وكان اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية طالب بضرورة توفير كافة سُبل الراحة للطلاب أثناء تأدية الامتحانات، والعمل على خلق مناخ مناسب لكافة أطراف المنظومة التعليمية خلال تلك الفترة.

وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، أعلنت انتهاء استعداداتها لانطلاق امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية العام الدراسي 2023/2024، كما تم انتهاء مسئولي التعليم الفني بالإدارات التعليمية من الأشراف والتأكد من صلاحية الاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والملاحظين، والتي يبلغ عددها ٣٣ استراحة (رجال-سيدات) موزعين على مستوى الإدارات التعليمية.

تشكيل غرفة عمليات لمتابعة أعمال الامتحانات

وأضاف أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة أعمال الامتحانات بالمديرية برئاسة مدير المديرية، وتضم أعضاء التعليم الفني، التطوير التكنولوجي، الإحصاء، عضو من مديرية الصحة، وعضو من مديرية أمن الإسماعيلية.

وشكلت لجنه ثلاثية للمتابعة مُشكَّلة من مديرعام التعليم الفني وعدد اثنين من الخبراء بالتعليم الفني بالمديرية.