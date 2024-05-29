محافظ أسوان: جهود عظيمة تبذلها أجهزة الدولة فى قطاع الطرق والكبارى

أشاد اللواء أشرف عطيه محافظ أسوان، بحجم الجهود العظيمة التى تبذلها أجهزة الدولة فى كافة قطاعات العمل العام، وخاصة فى قطاع الطرق والكبارى وسط متابعة مستمرة ودؤوبة من دولة رئيس الوزراء الدكتورمصطفى مدبولى، وبالتعاون والتنسيق المتواصل مع وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير، ومن بينها مشروع رفع كفاءة الطريق الدائرى بلانة / كلابشة بمركز نصر النوبة.

وأكد أن ذلك يساهم فى خلق شرايين مرورية جديدة ومتطورة تساهم بشكل مباشر فى تحقيق السهولة المطلوبة والحفاظ على الأرواح وسلامة المواطنين.

ومن جانبه أوضح المهندس عيد كرومر رئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة العامة للطرق والكبارى بمحافظة أسوان، أن مشروع رفع كفاءة الطريق الدائرى بلانة / كلابشة يشمل تنفيذ 20 كم بواسطة 2 شركة بنسبة وصلت إلى 67 %، فيما يتم تنفيذ 4 كم منها لأعمال الرصف بتكلفة 169مليون جنيه ، لافتاً إلى أنه بالتوازى تم تنفيذ مشروع رفع كفاءة وتطوير طريق توشكى / النقرة بطول 50 كم ، والذى تم نهوه بنسبة 100 % ، وبتكلفة 160 مليون جنيه .

انتظام سير العمل بالمراكز التكنولوجية

في سياق آخر حرص محافظ أسوان، على متابعة انتظام سير العمل بالمراكز التكنولوجية الـ 10 بمختلف المراكز والمدن؛ لإستقبال طلبات المواطنين الراغبين فى التصالح على مخالفات البناء وفقاً للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 وتطبيق لائحتها التنفيذية.

وشدد على مواصلة تقديم الخدمات والتسهيلات المتعددة لهم فيما يخص طلبات التصالح ، وتذليل أى عقبات أمامهم ، وشرح المستندات والشروط التى نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد لنهو الإجراءات التى يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع فى مخالفات البناء.

ومن جانبها أوضحت المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام ومسئول ملف التصالح بمحافظة أسوان، أنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان يتم العمل على قدم وساق لتحقيق مستويات متقدمة من الإنجاز بهذا الملف الهام والحيوى، حيث نعتبر من أوائل المحافظات التى حققت معدلات متميزة فى تسليم شهادات البيانات المتعلقة بالتصالح فى مخالفات البناء للمتقدمين من أبناء المحافظة عبر المراكز التكنولوجية.

ولفت إلى أنه ساهم فى تحقيق ذلك المتابعة المستمرة من اللواء أشرف عطية للتأكد من حصول الموظفين العاملين بهذه المراكز على البرامج التدريبية اللازمة فيما يخص تنفيذ قانون التصالح قبل فتح باب التقدم فى 7 مايو الجارى ، وهو ما ساهم بدوره فى سرعة إنهاء الإجراءات للمتقدمين فى سهولة ويسر .