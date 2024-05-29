تشكيل طلائع الجيش المتوقع أمام بورفؤاد اليوم في كأس مصر

استقر عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش على التشكيل الأساسي الذي سيدفع به في مباراة اليوم ضد بورفؤاد ببطولة كأس مصر.

ويستعد فريق طلائع الجيش لاستقبال ضيفه بورفؤاد في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

تشكيل طلائع الجيش المتوقع أمام بورفؤاد :

حارس المرمى: عماد السيد

الدفاع: أحمد متعب – عمرو طارق – خالد سطوحي – أحمد عبد الرحمن

الوسط: فريد شوقي – علي حمدي – محمد حمدي زكي

الهجوم: أحمد الشيخ – جودوين شيكا – يسري وحيد

موعد مباراة طلائع الجيش وبور فؤاد والقناة الناقلة :

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بدء مباراة طلائع الجيش ضد بورفؤاد في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قناة أون تايم سبورت الرياضية الحاصلة على حقوق نقل الكأس.