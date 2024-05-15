الأربعاء 15 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عضو الإسماعيلي: أطالب بتقديم شكوى ضد حكم مباراة طلائع الجيش

فريق الإسماعيلي
فريق الإسماعيلي

أكد محمد جمال عضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي أنه سيطالب مجلس إدارة ناديه بتقديم شكوى ضد محمد عادل حكم مباراة طلائع الجيش في بطولة الدوري الممتاز.

txt

محمد جمال: هدف طلائع الجيش في الاسماعيلي جاء من خطأ واضح


وقال محمد جمال عضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" سأطالب إدارة الاسماعيلي بتقديم شكوى ضد حكم مباراة طلائع الجيش محمد عادل بسبب الأخطاء التي وقع فيها خلال مباراة اليوم ببطولة الدوري الممتاز ".
وتابع:" نجحنا في حل أزمة خالد النبريص بشكل ودي وهناك تفكير في الصفقات الصيفية من الآن من أجل إسعاد الجماهير".

الجريدة الورقية