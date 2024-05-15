عضو الإسماعيلي: أطالب بتقديم شكوى ضد حكم مباراة طلائع الجيش

أكد محمد جمال عضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي أنه سيطالب مجلس إدارة ناديه بتقديم شكوى ضد محمد عادل حكم مباراة طلائع الجيش في بطولة الدوري الممتاز.



وقال محمد جمال عضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" سأطالب إدارة الاسماعيلي بتقديم شكوى ضد حكم مباراة طلائع الجيش محمد عادل بسبب الأخطاء التي وقع فيها خلال مباراة اليوم ببطولة الدوري الممتاز ".

وتابع:" نجحنا في حل أزمة خالد النبريص بشكل ودي وهناك تفكير في الصفقات الصيفية من الآن من أجل إسعاد الجماهير".