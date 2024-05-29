هل تناول أقراص الزنك يقضي على الانفلونزا ونزلات البرد الشديدة؟

الزنك وفيتامين C من المكملات الغذائية الشائعة التي توصف غالبًا لمرضى نزلات البرد، والأنفلونزا، بهدف تعزيز جهازهم المناعي وتسريع عملية التعافي، فهو من العناصر المعدنية المهمة في الجسم، حيث يلعب دورًا أساسيًا في تركيب البروتينات ويعد مكونًا للعديد من الإنزيمات المعدنية.

دور الزنك في تقليل مدة نزلات البرد

ووفقًا لما ذكره موقع "Onlymyhealth"، تشير بعض الدراسات إلى أن أقراص الزنك قد تساهم في تقليل مدة وأعراض نزلات البرد لدى البالغين. قام الباحثون بتحليل بيانات من سبع دراسات شملت أكثر من 500 شخص أصيبوا بنزلات البرد بشكل طبيعي. وقد فحصوا تأثير أقراص الزنك على مدة نزلات البرد وما إذا كان نوع الزنك أو جرعته يلعب دورًا في ذلك.

أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين تناولوا أقراص الزنك، بغض النظر عن نوع الزنك المستخدم، شهدوا انخفاضًا في مدة نزلات البرد بنسبة تصل إلى الثلث مقارنة بأولئك الذين تناولوا دواءً وهمياً. يعزز هذا الاكتشاف من مكانة الزنك كمكمل فعال في مواجهة نزلات البرد.

أطعمة غنية بالزنك

بدلًا من الاعتماد على أقراص الزنك التي قد تكون نتائجها متباينة، يُفضل تناول الأطعمة الطبيعية التي تلبي احتياجات الجسم من الزنك. تضم هذه الأطعمة مجموعة متنوعة من المصادر الغذائية الغنية بالزنك وتشمل:

اللحوم

مثل اللحم البقري والدجاج، وهي مصادر ممتازة للزنك.

المحار

يعتبر المحار من أغنى المصادر الطبيعية للزنك.

البقوليات

مثل الفاصولياء والعدس، التي تعد مصادر جيدة للزنك، خاصة للنباتيين.

البذور

مثل بذور القرع وعباد الشمس التي تحتوي على كميات جيدة من الزنك.

المكسرات

مثل اللوز والجوز، التي تضيف تنوعًا غذائيًا مفيدًا.

منتجات الألبان

مثل الحليب والجبن التي تمد الجسم بالزنك.

البيض

يُعد البيض من المصادر المتكاملة للزنك.

الحبوب الكاملة**: مثل الشوفان والكينوا التي توفر الزنك بجانب فوائد غذائية أخرى.

فوائد تناول الأطعمة الطبيعية الغنية بالزنك

تكمن الفائدة الأساسية من إضافة هذه الأطعمة إلى نظامك الغذائي في أنها لا تمدك فقط بالزنك، بل توفر أيضًا العديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية الأخرى. تشمل هذه العناصر الكالسيوم، فيتامين ب 12، فيتامين د، والبروتينات التي تعزز من الصحة العامة للجسم.

للحفاظ على جهاز مناعي قوي، يُنصح باتباع نظام غذائي متوازن يتضمن مجموعة متنوعة من الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن. بالإضافة إلى الزنك، يُعتبر فيتامين C ضروريًا لصحة الجهاز المناعي ويمكن الحصول عليه من الفواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون، وكذلك الفلفل الأحمر والبروكلي.

بشكل عام، سواء كنت تعتمد على المكملات الغذائية أو الأطعمة الطبيعية، يظل الأهم هو تلبية احتياجات الجسم من الزنك وفيتامين C لضمان عمل جهاز المناعة بكفاءة. الاهتمام بالتغذية المتوازنة والمتنوعة يبقى الخيار الأمثل لتعزيز الصحة العامة والوقاية من نزلات البرد.