تعليم القليوبية يعقد ورشة عمل لرؤساء لجان الثانوية العامة

أكدت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، على عقد تدريب رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2024م.

موضحة أنه يتم عقد ورشة عمل لرؤساء لجان الثانوية العامة، وتهدف الورشة على التدريب علي الإجراءات الخاصة بأعمال سير الامتحان وكيفية التعامل مع الطلاب والملاحظين.

ورشة عمل لرؤساء لجان الثانوية العامة..

وأوضحت سماح إبراهيم مدير تعليم القليوبية، أهم التعليمات والإجراءات التى من شأنها ضبط سير الامتحانات، حيث وجهت بضرورة قيام لجان الإدارة بمعاينة جميع لجان سير الامتحان والتأكد من صلاحيتها وأنها غير مدرجة بأعمال الصيانة، والتأكد من أن جميع لجان سير الامتحان بها كاميرات داخل اللجان الفرعية وإصلاح أي أعطال للكاميرات.

ونبهت على رؤساء لجان الثانوية العامة بالتشديد علي الجميع بعدم اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان وعدم استخدامه نهائيا داخل اللجان ومن يستخدمه يعرض نفسه للمساءلة القانونية.