محافظ جنوب سيناء يشهد محاضرة صحية توعوية

محافظ جنوب سيناء يصدر قرار بتشكيل لجنة الإصحاح البيئي..

شهد اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، محاضرة صحية توعوية عقدت بقاعة الاجتماعات بديوان المحافظة بشرم الشيخ، بحضور اللواء احمد الاسكندراني، السكرتير العام، واللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ، والدكتور هيثم الشنهاب وكيل وزارة الصحة بالمحافظة و حسين محمد حسين مدير مكتب وزارة السياحة بالمحافظة، والمعنيين، ورؤساء القطاعات بشرم الشيخ، وبحضور ما يقرب من 170 من مديري عموم الفنادق بشرم الشيخ، وألقى المحاضرة الدكتور هشام مجدي مدير عام إدارة مكافحة الأمراض المعدية قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة.

فوده يهيب بمديري الفنادق باتخاذ كافة الإجراءات لمكافحة البعوض بالفنادق واماكن سكن العاملين..

تم خلال المحاضرة التوعوية عرض طرق الوقاية من أمراض الصيف عموما ومنع انتشار البعوض والوقاية منه علي وجه الخصوص دورة حياة البعوضة الناقلة لمرض حمى الدنج، موضحا انه مرض فيروسي حاد، ينتقل للبشر عند تعرضهم للسعات البعوض الحامل لهذه العدوى وهي بعوضة " الزاعجة" التي تعيش في المناطق الحضرية وتضع بيضها علي اسطح المياه الراكدة وتتغذي اثناء النهار علي عكس الانواع الاخري، لافتا ان أعراض العدوى تشمل الصداع وآلام المفاصل او العظام، والطفح الجلدي.

بحضور 170 مدير عام فندق بشرم الشيخ ..

وشرح طرق مكافحتها التي تتلخص في القضاء علي اية تراكمات للماء لكسر دورة الحياة ومنع البعوضة من وضع بيضها الذي يصل من 100 الي 120 بيضة كل يومين وتخرج منها اليرقات، ، كما عرض نتائج مرور لجنة وزارة الصحة والسكان علي الفنادق والأحياء السكنية ومحطات التحلية والمعالجة ومنطقة تجمع القمامة، في شرم الشيخ في الفترة من 19 الي 27 مايو الجاري، ومكافحة البعوض بواسطة 7 فرق صحة البيئة ، 140 فرد و27 سيارة مكافحة ناقلات الامراض، 54 جهاز ضباب، 56 اجهزة رش.

وقدم الشكر لمحافظ جنوب سيناء لكافة التسهيلات والمعاونة المقدمة وللجهاز التنفيذي لمدينة شرم الشيخ رئيس المدينة ورؤساء القطاعات لتعاونهم واستجابتهم لتنفيذ إجراءات المكافحة واشتراكهم بها، وايضا للفنادق التي قامت بإزالة السلبيات والملاحظات التي أخطرت بها عن طريق تلك الفرق.

وأشار محافظ جنوب سيناء الي قراره بتشكيل لجنة الإصحاح البيئي برئاسة سكرتير عام المحافظة، وعضوية كافة الجهات التنفيذية الصحة السكان، الإسكان والمرافق، البيئة، الموارد المائية، الري، الزراعة، السياحة، الرعاية الصحية، رؤساء المدن، بغرض متابعة وتقييم أعمال الإصحاح البيئي، ورصد السلبيات والعمل علي تلافيها.

وأهاب بجميع مديري الفنادق بضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لاجراء اعمال الصيانة والاصحاح البيئي والنظافة وإزالة السلبيات والملاحظات، ومنع تواجد اية تراكمات للمياه بالفنادق او مناطق سكن العاملين بالفنادق.

مشددا علي مرور اللجان التابعة للجنة الإصحاح البيئي من الغد وعرض تقرير يومي حتى يوم الجمعة القادم.

واكد محافظ جنوب سيناء انه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات لأي منشأة او فندق سياحي لا يقوم بإجراءات المكافحة وأعمال الصيانة بها وذلك للحفاظ علي نظافة البيئة، باعتبار شرم الشيخ مدينة خضراء آمنة صديقة للبيئة، كونها من أهم المدن السياحية التي تشتهر بنظافة البيئة بها، وتعتبر البيئة من أهم عناصر الجذب السياحي بها، وقدم المحافظ الشكر لجميع مديري الفنادق لاستجابتهم السريعة وحضور اللقاء.