تفاصيل أزمة صالة الكاراتيه في ستاد القاهرة
كشف حسام بيبو، مدرب مركز شباب شبرا هارس تفاصيل أزمة المشادات بين المدربين داخل صالة الكاراتيه في استاد القاهرة.
وقال حسام بيبو في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "في لعبة الكاراتيه مصر مصنفة في المركز الأول أو الثاني، ولكن ما حدث في الساعات الماضية مهزلة، لا يمكن أن تحدث".
وأضاف: "أعضاء مجلس اتحاد الكاراتية مش فاضيين للعبة، ودمروا اللعبة، وهناك أمور تحدث من الاتحاد من أجل توفير الأموال".
وتابع: "اللاعبون وصلوا إلى استاد القاهرة في الصباح، ولكن حتى ساعات المساء لم يلعب عدد من اللاعبين".
وأتم حسام بيبو تصريحاته قائلًا: "هناك لاعبين ناشئين استمروا حتى الساعة الواحدة صباحًا لم يخوضوا منافساتهم، واللاعبون بكوا وقالوا إنهم لا يريدون اللعب من جديد".