الأمن يداهم ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء في البدرشين

نجحت أجهزة الأمن في الجيزة، اليوم الثلاثاء، في ضبط متهمين اثنين بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء وبيعها في مدينة البدرشين دون مسوغ قانوني.

البداية، جاءت بورود معلومات للمقدم محمد طبلية، رئيس مباحث قسم شرطة البدرشين، بإدارة عاطلين لورشة لتصنيع والاتجار بالأسلحة البيضاء من داخل منزل أحدهما، وعقب تقنين الإجراءات القانونية، توجهت قوة من المباحث بإشراف اللواء محمد مختار، مفتش المباحث، لمداهة المكان والقبض على المتهمين وبتفتيشه عُثر على عدد كبير من «السكاكين» بأحجام مختلفة وأدوات التركيب والإصلاح.

بالعرض على النيابة العامة، قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ومن جهة اخرى نجح قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة،في ضبط عاملان لقيامهما بسرقة خزينة حديدية بداخلها مبلغ مالى من داخل مصنع كائن بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، وبحوزتهما مبلغ مالى.

وبمواجة المتهمين اعترفا بارتكابهما الواقعة والمبلغ المالى من متحصلات واقعة السرقة، وأضافا بإرتكابهما الواقعة بتحريض من خفير بالمصنع أمكن ضبطه، وبمواجهته أيد ما سبق.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.