ضبط 6 أشخاص بينهم 3 مصابين في مشاجرة بالأسلحة النارية بالعسيرات

شهد مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج وقوع مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية بسبب مشادة كلامية على أولوية المرور بالطريق نتج عنها إصابة طالب في الثامنة عشرة من عمره بطلق ناري بالصدر من الناحية اليمنى ونجلي عمومته سائق بطلق ناري بالكتف الأيمن وعامل زراعي بجرح قطعي بالبطن وجرى ضبط طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم ونقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة العسيرات بلاغا بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة المركز .





إنتقل لمكان الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "محمد . ا . ك . ز" 18 سنة عامل مصاباً بطلق ناري بالصدر من الناحية اليمنى ونجلي عمومته "يوسف . ز . ع . ا" 53 سنة سائق مصاباً بطلق ناري بالكتف الأيمن و"جمال . ز . ا . ع" 66 سنة عامل زراعي مصاباً بجرح قطعي بالبطن وتم نقلهم لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج .





وطرف ثان "مؤمن . س . ب . ف" 30 سنة صاحب محل ونجلي عمومته "علي . ق . ع . ش" 47 سنة و"أنس . خ . م . ر" 70 سنة مزارع الطرفان يقيمان بذات الناحية .

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني [ السلاح المستخدم ] وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر بالسب والضرب وقيام الأول من الطرف الثاني بإحداث إصابة الطرف الأول من السلاح الناري المضبوط بحوزته على إثر حدوث مشادة كلامية بينهم بسبب خلاف على أولوية المرور أثناء قيادة الأول من الطرف الأول دراجة بخارية "خاصته" وإحتكاكه بالأول من الطرف الثاني أثناء ترجله دون حدوث إصابته .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .





وفي سياق متصل أصدرت محكمة جنايات سوهاج، حكمها بمعاقبة المتهمين "ت . ع . م" 28 سنة عامل، وشقيقه "ع . ع . م" عامل، يقيمان بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج، بالسجن المشدد 10 سنوات، بتهمة إحراز سلاح نارى "بندقية آلية" بدون ترخيص، وإطلاق النار، وترهيب واستعراض القوة مع المجني عليه "س . م . ا" عامل، بدائرة المركز .





تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 عندما تلقى رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بلاغا من المجني عليه بقيام المتهمين بإطلاق النار عليه وعلى سيارته لترهيبه واستعراض القوة .





ومن خلال التحريات تبين صحة البلاغ وبتقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة تم إلقاء القبض على المتهمين وبمواجهتهما اقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم استعراض القوة مع المجني عليه لتخويفه وترويعه وبث الرعب في قلبه بأن قاما بإطلاق النار على ممتلكاته وسيارته بغرض إلحاق الأذى به والأضرار بممتلكاته .





وقررت النيابة العامة حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات وأحالتهما لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم .