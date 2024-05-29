القبض على نصاب تأشيرات السفر الوهمية بالمنشاه

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد فرع سوهاج بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه جنوب محافظة سوهاج من إلقاء القبض على شخص حاصل على دبلوم زراعة يبلغ من العمر 26 سنة يقيم بدائرة المركز لقيامه بالنصب على سيدة تقيم بمحافظة قنا والإستيلاء منها على مبالغ مالية قدرها عشرون ألف جنيه مقابل إحضار تأشيرة عمل لشقيقها بدولة الإمارات إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبالغ المالية التي استولى عليها وجرى التحفظ على المتهم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود محضرا لمركز شرطة المنشاه من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" يتضمن بلاغ "ناهد . ع . م . ا" 37 سنة بدون عمل تقيم بمحافظة قنا بتضررها من "أحمد . ع . م . م" 26 سنة حاصل علي دبلوم زراعة يقيم مركز المنشاه لقيامه بالنصب عليها والأستيلاء منها علي مبلغ "20.000" عشرون ألف جنيه مقابل إحضار تأشيره عمل لشقيقها بدولة الإمارات العربية المتحدة إلا أنه لم يف بما وعد ورفض رد المبلغ المالي إليها مرة أخرى .

عقب استصدار اذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعة وتعهد برد المبلغ المالي المستولى عليه .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .





وفي سياق آخر عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء المتهم "ع . ع" عامل، يقيم بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج، بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بالشروع في قتل المجني عليه "م . ا . ح" عامل، بدائرة المركز .

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 عندما تلقت وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بلاغًا باصابة المجني عليه بطلقات نارية ونقله للمستشفى ومن خلال التحريات تبين أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة تم إلقاء القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة وجهت له تهمة الشروع في قنل المجني عليه بعد أن قام بالتعدي عليه بالضرب بسلاح ناري وإحداث إصابته بسبب خلافات بينهما.

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وأحالته محبوسا لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السالف ذكره .