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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أمير هشام: هناك إجماع في الأهلي على إمكانيات العسقلاني

العسقلاني
العسقلاني

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن هناك إجماع داخل النادي الأهلي بجميع اللجان والجهاز الفني، على إمكانيات إياد العسقلاني مدافع روستوف الروسي، للحصول على خدماته بالموسم الجديد.

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وتابع هشام: "الأزمة التي تواجه النادي الأهلي في التعاقد مع العسقلاني، هي القيمة المادية التي يطلبها ناديه بعد التعاقد معه من الإسماعيلي مقابل 900 ألف دولار بالإضافة إلى 100 ألف دولار متغيرات".

وأضاف أمير هشام: "مارسيل كولر المدير الفني للفريق معجب بقدرات اللاعب، ولكن يبقى العائق المادي هو الأزمة حتى هذه اللحظة، حيث سيكون الأهلي مطالب بدفع أكثر من المبلغ الذي رحل به من الإسماعيلي، خاصةً أن النادي الروسي يرغب في الاستفادة المادية من ورائه".

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