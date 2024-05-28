على خطى المطاعم.. حضري باستا بالثوم والمشروم

باستا بالثوم والمشروم من الوصفات الشهيه التي يفضلها الأولاد، فتتميز بمذاقها المميز وسهولة تحضيرها، وفيما يلي نقدم لك طريقة عملها بكل سهولة.

طريقة عمل باستا بالثوم والمشروم

المقادير

- المشروم : 4 اكواب (المشروم الأبيض أو الشيتاكي أو البورسيني)

- الباستا : عبوة (عجين مكرونة طازج ومقطع على شكل باستا التالياتيلي)

- الزبدة : ربع كوب

- الثوم : 3 فصوص (محمص)

- الزعتر : ملعقة صغيرة (طازج)

- ملح : رشّة

- فلفل أسود : رشّة

- بشر الليمون : ملعقة صغيرة

- جبن البارميزان : حسب الرغبة (شرائح رقيقة)

طريقة التحضير

اسلقي المكرونة في قدر من الماء المملح وبحسب التعليمات على العبوة.

نظفي المشروم وأزيلي السيقان، ثم اتركيه جانباً.

ذوبي الزبدة في قدر على نار متوسطة، ثم أضيفي الثوم والزعتر، وقلبي المكونات حتى تفوح رائحتهما.

أضيفي المشروم، ونكهي بالملح والفلفل، ثم اطهي الخليط حتى ينضج المشروم.

لفي عجينة المكرونة إلى رول، ثم قطعيها إلى شرائح بسمك 1سم.

رشي القليل من الدقيق فوق العجين، واخلطي المكرونة به حتى لا تلتصق الشرائح ببعضها البعض.

اطهي المكرونة لحوالي دقيقتين في الماء قبل إزالتها باستخدام الملقط، ثم أضيفيها إلى خليط المشروم فوراً.

أضيفي بشر الليمون، والملح، والفلفل الأسود، ثم قلبي الباستا قليلاً.

اسكبي الباستا في طبق التقديم، وقدميها مع شرائح من جبن البارميزان.

فوائد تناول المشروم

خفض ضغط الدم

كل 100 جم من المشروم الأبيض الطازج تحوي ما يقارب 318 ملغم بوتاسيوم، وهذا يعني بأنه مصدر غني للبوتاسيوم، الذي يُعد مهم في الحفاظ على اتزان السوائل في الجسم وضبط مستويات ضغط الدم في الجسم.





يعزز صحة القناة الهضمية

يبدو أن بيتا جلوكان والمركبات الأخرى الموجودة في عيش الغراب تعمل كمواد حيوية، مما يعزز نمو بكتيريا الأمعاء الجيدة وبيئة ميكروبية مواتية، هذا مهم لأن القناة الهضمية الصحية ضرورية للحفاظ على أنظمتنا المناعية وهضم طعامنا والتفاعل مع الدماغ عبر الهرمونات والأعصاب.





يساعد في إنقاص الوزن

يعتبر المشروم بديلاً رائعًا منخفض السعرات الحرارية وقليل الدسم للحوم، فهي منخفضة السعرات الحرارية وتحتوي على نسبة عالية من الماء، يجعل تركيز البكتين العالي في المشروم مصدرًا جيدًا للألياف القابلة للذوبان، مما يبطئ عملية الهضم ويجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، كما أنها غنية بالبروتين وقليلة الدهون، يوجد مصدر كبير للنحاس، وهو معدن يساعد في التمثيل الغذائي للدهون، في عيش الغراب.





يقوي المناعة

يوجد نوع من الألياف والموجودة في المشروم يعرف باسم بيتا جلوكان، والذي وجد أنه يقوي جهاز المناعة، ونظر الباحثون في بيتا جلوكان كعلاج محتمل للسرطان وارتفاع الكوليسترول في الدم، بالإضافة إلى ذلك، تم اكتشاف السيلينيوم، المتوفر بكثرة في عيش الغراب، لتقوية جهاز المناعة، والحماية من العدوى، وزيادة مقاومة نزلات البرد والإنفلونزا.