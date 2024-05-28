الميكب ارتست ندى ابوزيد تشارك في فيلم «الأستاذ»

تعاقدت الفنانة و الميكب ارتست ندى ابوزيد مؤخرا على المشاركة في فيلم «الأستاذ» بطولة محمد إمام، بدلا من هنا الزاهد التي اعتذرت عن العمل مؤخرا لانشغالها بأعمال أخرى.

تفاصيل فيلم «الأستاذ»

فيلم «الأستاذ» بطولة محمد إمام، بيومي فؤاد، ويزو، ندى ابوزيد، بيومي فؤاد، محمد محمود، والعمل من تأليف وإخراج شريف عرفة، وإنتاج هشام عبدالخالق وآلاء لاشين.أحدث أعمال الفنانة ندى ابوزيد

من ناحية أخري تتواجد الفنانة ندى ابوزيد بقوة في السينما المصرية خلال الفترة المقبلة، حيث تشارك في بطولة 3 أفلام مع كوكبة كبيرة من النجوم.

الفيلم الأول هو الفيلم الاجتماعي الكوميدي "وش ف وش"، الذي تقدم خلاله دور فتاة اسمها "سلمى"، ويشاركها البطولة محمد ممدوح "تايسون"، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، أنوشكا، سلوى محمد علي، بيومي فؤاد، سامي مغاوري، خالد كمال. ومن إخراج وليد الحلفاوي.

وتشارك أيضًا في فيلم "آل شلبي"، والذي تقدم خلاله دور "ليلى"، من بطولة ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، هيدي كرم، حسن مالك، خالد سرحان، علي الطيب. من إخراج أيتن أمين.

الفيلم الثالث فهو "رحلة البحث على فستان الزفاف"، ويشارك بطولته الفنانة ياسمين رئيس، من إخراج جيلان عوف، وإنتاج محمد حفظي.