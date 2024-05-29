رئيس جامعة المنصورة يبحث إنشاء مبنى الخدمات العلاجية المطور

عقد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة اليوم الثلاثاء اجتماعا مع أعضاء لجنة مشروع انشاء "مبني الخدمات العلاجية المطور لمستشفى الطوارئ"بجامعة المنصورة، بحضور الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب، الدكتور الشعراوي كمال المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية، الدكتور محمود الجمل مدير المشروع، الدكتور أمير فكرى مدير مستشفى الطوارئ، الدكتور مجدي بشير نائب مدير المستشفى.



وتم خلال الاجتماع مناقشة البرنامج الوظيفي والمخطط الهندسي لوضع حجر الأساس بالتعاون مع وزارة الصحة والمخطط الزمنى التنفيذي للمشروع.



وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر أن دعم المنظومة الطبية بالمستشفيات الجامعة يحظى بأولوية قصوى؛ لخدمة المرضى من مختلف محافظات الدلتا، مشيراً أنه من المخطط أن يضيف مبني الخدمات العلاجية المطور لمستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة بعد تنفيذه قدرة استيعابية أكبر للمرضى، والتي من شأنها أن تكون إضافة كبيرة للمنظومة الطبية بالجامعة؛ وذلك من أجل خدمة القطاع الطبي والصحي بالمحافظة ومنطقة الدلتا وذلك لتخفيف الضغط عن مستشفى الطوارئ القديم، الذي يقدم خدمات الرعاية الطبية العاجلة والإسعافات الأولية والطوارئ لمواطني ومصابي الحوادث بمحافظة الدقهلية ومحافظات الدلتا، وذلك بعد تزايد الضغط الكبير على مستشفى الطوارئ القديم وتخطي حالات المترددين عليها نحو أكثر من 800 ألف مريض سنويا.



ودعا رئيس الجامعة، كافة المؤسسات المجتمعية ومنظمات المجتمع المدنى والأفراد القادرين للمساهمة في تنفيذ وتجهيز مبني الخدمات العلاجية المطور لمستشفى الطوارئ لسرعة الانتهاء منه في أقرب وقت ممكن، للمساهمة في علاج الآلاف من مرضى الحوادث والحالات الحرجة والطوارئ.

واستعرض الدكتور محمد عبد العظيم الهدف من المشروع والمخطط الهندسي والمخطط الزمنى التنفيذي للمشروع .



مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من الرسومات الهندسية الخاصة بالمبنى الجديد والذي سيتم انشائه على مساحة 1400 متر مربع يتكون من دور أرضي وتسعة أدوار علوية متكررة، بقدرة استيعابية 180 سرير ليصبح إجمالي عدد الأسرة لمستشفى الطوارئ القديم 400 سرير ويحتوي المبنى على دور كامل لاستقبال الطوارئ ودورين لوزارة الصحة وأدوار للعمليات والعناية المركزة والمعامل والإقامة الداخلية والخدمات المساعدة.