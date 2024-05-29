ندوة للتوعية بالممارسات الضارة للأطفال بدمنهور

نظم المجلس القومي للطفولة والأمومة برئاسة الدكتورة أمل زكريا قطب مقررة المجلس القومي للطفولة والأمومة واللجنه العامة لحماية الأطفال بالبحيرة ، تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور برئاسة محمد كجك ،ندوة تثقيفية بوحدة طب الشروق بإفلاقة بمركز دمنهور، بحضور الدكتورسعيد حماد مدير الوحدة ، والدكتورة نشوى إسماعيل، وفضيلة الشيخ إبراهيم منصور ممثل الأزهر الشريف، وأميمه المسيري مقررة اللجنة الفرعية لحمايه الطفل بدمنهور، وأميرة مصطفى مشرفة صحه المراهقين والشباب.

كيفية رصد حالات الأطفال المعرضين للخطر..

حيث تناولت الندوة كيفية رصد حالات الأطفال المعرضين للخطر والتوعية بمخاطر زواج الأطفال والتفكك الأسري، والوقاية من المخاطر التى يتعرض لها الأطفال و المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بالاضافة لنشر الوعي وتعزيز القيم الإيجابية للأسرة المصرية ومناقشة قضايا مناهضة العنف ضد المرأة ومنها الزواج المبكر والزواج بالإجبار والعنف الأسري وأضراره، وحالات الطلاق المنتشرة فى المجتمع بكثره و القضايا المترتبه على ذلك .

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتفعیل منظومة حماية الطفل وتنفيذ برنامج التوسع في حصول الأطفال المعرضين للخطر على كامل حقوقهم والتعرف على الممارسات الضارة للأطفال ، وخط النجدة 16000 ، المبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة المصرية) .