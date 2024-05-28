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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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جامعة المنوفية توقع بوتوكول مع شركة سيمنس هيلثكير العالمية لتدريب الطلاب

جامعة المنوفية
جامعة المنوفية

 وقع الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، والمهندس طارق محمد الأشرف مدير أكاديمية سيمنس هيلثكير مصر نيابة عن المهندس عمرو قنديل الرئيس التنفيذى للشركة، بحضور الدكتور هانى الجمل عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بجامعة المنوفية والدكتورة داليا الشراكى المدير التنفيذى لبرنامج تكنولوجيا المختبرات الطبية.

يأتي ذلك فى إطار اهتمام جامعة المنوفية لتوفير فرص تدريبية مميزة للطلاب لتعزيز مهارات التعلم الذاتى لديهم.

وأعرب الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية عن سعادته بهذا التعاون مع شركة عالمية رائدة فى مجال الأجهزة والمختبرات الطبية وأجهزة الأشعة وأجهزة التحكم، وتوفير فرص تدريب مميزة للطلاب والخريجين من كليات تكنولوجيا العلوم الصحية والطب والهندسة والهندسة الإلكترونية، خاصة وأن تدريب الكوادر فى التخصصات المتعلقة بالمجال الطبى من شأنه تعزيز خبرات العاملين فى القطاع وتقليل الاعتماد على الكوادر الأجنبية.

وأضاف رئيس الجامعة، أن الهدف من هذه الاتفاقية هو إقامة تعاون وبناء شراكة طويلة الأمد ومتبادلة بين الطرفين، واهتمام الطرفين بتدريب العنصر البشرى والكوادر الطبية فى مصر عبر تخريج دفعات جديدة من أكاديمية سيمنس هيلثنيرز لمواجهة نقص عدد متخصصى الرعاية الصحية المؤهلين على درجة عالية، بالإضافة إلى تحسين فرص الحصول على الرعاية فى كل من المناطق الحضرية والريفية على مستوى الجمهورية.

وأشار القاصد، إلى أنه من الممكن أن تكون تلك الفترة التدريبية مقدمة لعمل ثابت لدى تلك الشركات، خاصة للطلاب والخريجين الذين يثبتون كفاءتهم وتميزهم فى التدريب، مما يوفر فرص عمل لهم فى شركات عالمية رائدة فى مجال تخصصهم.

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