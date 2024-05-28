الملك سلمان يترأس جلسة الحكومة ويشكر السعوديين

عقد مجلس الوزراء السعودي جلسته اليوم الثلاثاء عبر الاتصال المرئي، برئاسة عاهل البلاد الملك سلمان بن عبد العزيز.

وفي مستهل الجلسة، وجه الملك سلمان بن عبد العزيز شكره لأبناء وبنات شعب المملكة على مشاعرهم الكريمة ودعواتهم الطيبة، كما أعرب عن تقديره لكل من بعث بتمنياته له بالصحة والعافية من قادة الدول الشقيقة والصديقة، سائلا المولى العلي القدير أن يمتع الجميع بموفور الصحة والسعادة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

هذا وتوجه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء المجلس، بالحمد والشكر لله على ما من به من شفاء الملك سلمان، مبتهلين للباري جل وعلا أن يحفظه ويمده بوافر الصحة والعافية؛ ليواصل قيادته لمسيرة النماء والازدهار التي تشهدها المملكة على الأصعدة كافة.

وكان الديوان الملكي السعودي قد أعلن في وقت سابق، إصابة العاهل السعودي بالتهاب في الرئة.

وقال الديوان في بيان: "استكمل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اليوم الأحد 11 ذو القعدة 1445 هجري الموافق 19 مايو 2024 الفحوصات الطبية التي أجريت في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة، وقد تبين وجود التهاب في الرئة".