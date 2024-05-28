مجلس علمي لبيان مكانة السنة النبوية بالبيت المحمدي

ينظم البيت المحمدي للتصوف غدًا الأربعاء عقب صلاة العصر مجلس قراءة وإسناد لكتاب ( نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون لابن سيد الناس).

يأتي ذلك بحضور: الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والدكتور محمد محمود أبو هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق- عضو مجلس النواب.

والدكتور أسامة السيد الأزهري الأستاذ بجامعة الأزهر والمستشار الديني للسيد رئيس الجمهورية، والشيخ علي صالح من علماء الأزهر الشريف.

المجالس العلمية تأتي ضمن الأنشطة العلمية التي تستهدف بيان مكانة السنة النبوية وعلو منزلتها

وأشار الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر وخادم البيت المحمدي إلى أن المجالس العلمية تأتي ضمن الأنشطة العلمية التي تستهدف بيان مكانة السنة النبوية وعلو منزلتها، وذلك على يد المتخصصين من السادة العلماء مشيرًا إلى أنه سيشرف الحضور الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، والشيخ عبدالعزيز الشهاوي شيخ الشافعية، وقيادات من السادة الأشراف الدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية والسيد محمود الشريف نقيب الأشراف ولفيف من علماء الأزهر الشريف وعمداء الكليات الشرعية وأساتذة الجامعات، وأعضاء مجلس أمناء البيت المحمدي للتصوف، وعدد من الباحثين في السيرة النبوية.