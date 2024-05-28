محافظ الغربية يتابع الموقف التنفيذي لمحطة إنتاج البيض

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، حرصه المستمر على متابعة المشروعات التي يتم تنفيذها ميدانيًا بصفة دورية، للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها محافظ الغربية لمتابعة مشروعات الرصف والتطوير ومركز خدمات مصر بطنطا.

محافظ الغربية

بدأت الجولة بمتابعة الاعمال بمشروع محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم والمقامة على مساحة 14 فدانا، وتهدف في المقام الأول لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج بيض المائدة من خلال خطوط للتربية والإنتاج ـ وذلك لإنتاج ٧٠ مليون بيضة في العام إلى جانب التصدير للخارج، فضلا عن توفير فرص عمل جديدة للشباب.

وأشار رحمي، إلى أن المحطة تتكون من ٨ عنابر ٢ لتربية الأمهات و٦ للفراخ البياض، ويتكون كل عنبر من ٣ خطوط بمساحة 12X 85 بطاقة 34560 طائرا، كما يتم رصف الطريق المؤدي إلى المحطة بطول 3 كم وعرض 12 م.

واختتم المحافظ الجولة بتفقد مستجدات الأعمال بمركز خدمات مصر والجاري تنفيذه بالمحافظة والذي يهدف لتقديم الخدمات الحكومية في مكان واحد، لافتا إلى أن مشروع مركز خدمات مصر، يهدف إلى تسهيل الإجراءات لخفض الجهد والوقت والرسوم المقررة، من خلال تطبيق منظومة الشباك الواحد، والذي يعكس حرص الدولة المصرية على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها وتقديم خدمة أفضل للمواطن تحقيقا لأهداف إستراتيجية التنمية المستدامة.