المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية يستقبل وفد هيئة التأمين الصحي الشامل بالأقصر

استقبل الدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية، الدكتور احمد خضري مدير إدارة شئون المستفيدين، واحمد امين مدير العلاقات العامة بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل فرع الأقصر.

واستعرض الدكتور حجاجي منصور، الخدمات الطبية والعلاجية التي تقدمها مستشفيات قنا، الجامعية لجمهور إقليم جنوب الصعيد، تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور احمد هاشم عميد كلية الطب بقنا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

وناقش اللقاء مدى استفادة المواطنين من منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال عمل بروتوكول تعاون وتعاقد مع مستشفيات قنا الجامعية مع عقد عدد من الاجتماعات التنسيقية خلال الفترة القادمة.

وحضر اللقاء الدكتور محمد عبد الباري أستاذ جراحة القلب والصدر بطب قنا والدكتورة أحلام محمد صبرة مدير الوحدة المركزية للجودة بمستشفيات قنا الجامعية و احمد حمدي نائب مدير الوحدة.

وفى ذات السياق، نظمت جامعة جنوب الوادي قافلة طبية شاملة بقرية الأشراف الشرقية نجع الدومة مركز قنا وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للجامعات بالإدارة المركزية لتنمية الشباب للبرامج والأنشطة الجامعية التابعة لوزارة الشباب والرياضة.

وأشار الدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة بان القافلة الطبية البشرية قامت بمناظرة عدد 977 حالة من أبناء القرية في تخصصات الباطنة والرمد والعظام وانف واذن وحنجرة ونساء وتوليد واطفال.

كما قامت القافلة بصرف العلاج المجاني للحالات والتحويل للمستشفى الجامعي كما قام متطوعو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بعمل توعية بمخاطر الإدمان وطرق العلاج لأهالي القرية وتوزيع منشورات صندوق مكافحة الإدمان بقنا.

وأضاف الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بان القافلة قامت بعمل ندوة توعوية صحية قام بها متخصصون من كلية التمريض بقنا تحدثت الندوة عن مرض السكر ومضاعفاته وكيفيه تعامل المريض كما تحدثت عن مرض الضغط وكيفيه تكيف المريض مع ارتفاع الضغط وانخفاضه وشرح اهمية التغذية السليمة وتأثيرها على الفرد والمجتمع .

واشار نائب رئيس الجامعة بان القافلة البيطرية بالكشف على عدد 583 حالة من الابقار والاغنام والماعز والخيل إلى جانب توزيع الأدوية البيطرية على مربى المواشي.