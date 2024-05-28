شرع في قتل عامل .. معاقبة متهم بالمشدد 10 سنوات بدار السلام

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء المتهم "ع . ع" عامل، يقيم بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج، بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بالشروع في قتل المجني عليه "م . ا . ح" عامل، بدائرة المركز .

جنايات سوهاج

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 عندما تلقت وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بلاغًا باصابة المجني عليه بطلقات نارية ونقله للمستشفى ومن خلال التحريات تبين أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة .



وعقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة تم إلقاء القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .



تحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة وجهت له تهمة الشروع في قنل المجني عليه بعد أن قام بالتعدي عليه بالضرب بسلاح ناري وإحداث إصابته بسبب خلافات بينهما.



وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وأحالته محبوسا لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السالف ذكره .



وفي سياق متصل أصدرت محكمة جنايات سوهاج، حكمها بمعاقبة المتهمين "ت . ع . م" 28 سنة عامل، وشقيقه "ع . ع . م" عامل، يقيمان بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج، بالسجن المشدد 10 سنوات، بتهمة إحراز سلاح نارى "بندقية آلية" بدون ترخيص، وإطلاق النار، وترهيب واستعراض القوة مع المجني عليه "س . م . ا" عامل، بدائرة المركز .



تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 عندما تلقى رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بلاغا من المجني عليه بقيام المتهمين بإطلاق النار عليه وعلى سيارته لترهيبه واستعراض القوة .



ومن خلال التحريات تبين صحة البلاغ وبتقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة تم إلقاء القبض على المتهمين وبمواجهتهما اقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم استعراض القوة مع المجني عليه لتخويفه وترويعه وبث الرعب في قلبه بأن قاما بإطلاق النار من سلاح ناري بدون ترخيص على ممتلكاته وسيارته بغرض إلحاق الأذى به والأضرار بممتلكاته .

وقررت النيابة العامة حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات وأحالتهما لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم .