أكاديمية الأهلي تعلن عن تلقي اشتراكات الموسم الجديد
أعلنت إدارة أكاديمية النادي الأهلي لكرة القدم، برئاسة عبد المنعم شطة، عن بدء تلقي تحصيل الاشتراكات للموسم الجديد 2024 - 2025، وذلك بفروعها المختلفة في أنحاء جمهورية مصر العربية.
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وتشهد أكاديمية الأهلي لكرة القدم إقبالًا كثيفًا يوميًّا على جميع فروعها، للانضمام لفرقها المختلفة.
وحددت إدارة الأكاديمية عددًا من الشروط الواجب توافرها، للالتحاق بها في مختلف فروعها في الموسم الجديد، والمتمثلة في:
1- أن يكون المشترك لائقًا طبيًّا لممارسة الرياضة.
2- الحصول على الاستمارة الخاصة بالفروع.
3- تقديم الأوراق المطلوبة، وهي:
– صورتان شخصيتان حديثتان مقاس 4 × 6.
– صورة من شهادة الميلاد.
– شهادة طبية تفيد بأن اللاعب لائق طبيًّا لممارسة الرياضة بشكل عام.
– صورة من كارنيه عضوية النادي للأعضاء، ويستثنى من هذا الشرط المشتركون من غير الأعضاء.
- صورة من بطاقة الرقم القومي لغير العضو بالنادي.
4- سداد قيمة الاشتراك وفقًا لفرع الأكاديمية.