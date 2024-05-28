وكيل صحة الفيوم يواصل جولاته للاطمئنان على تقديم الخدمات الطبية بالمستشفيات

قام اليوم الدكتور سامح العشاوى، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، بالمرور على مستشفى سنورس المركزي و4 وحدات رعاية أولية بمركزي سنورس والفيوم، يرافقه هاله احمد النحاس، مدير ادارة التمريض والدكتور مروان دياب، عضو مكتب الدعم الفني.

صحة الفيوم

بدأت جولة وكيل الوزارة، المفاجئه بالمرور على مستشفى سنورس المركزي فى حضور الدكتور محمد سيد -مدير المستشفى، و تفقد غرفه الاستقبال والطوارئ وانعاش القلب والرئتين وعيادة الجفاف وعيادة النسا.

وأثنى على استشاري النسا الموجودة بالعيادة كما تفقد عيادة الباطنة والعيادات الخارجية والاشعة والعلاج الطبيعي والمعمل والعمليات وعناية الاطفال والحضانات وايضا الكلى الصناعي، مشيدًا بجهود رئيس القسم الدكتور ياسر ابو سعاد وعلى حسن سير العمل بالكلى الصناعى.

وتفقد قسم الرمد الجديد و لاحظ وصول الاسانسير الخاص بمبنى الكلى وجاري تركيبه خلال شهر.

وأكد العشماوى، على ضرورة الالتزام بالبصمة و الزى الرسمى و كارت التعريف كما طالب فريق الجودة بالمستشفى بعمل تدريب للاطباء على سياسات العمل بالاستقبال والعناية المركزة , وتابع تجهيز المعمل البكتيريولوجي بالمستشفى.

بعد ذلك توجه إلى مركز رعاية الطفل وتفقد عيادة تنظيم الاسرة والعيادة الخارجية وتابع معدل استهلاك الوسائل كما ناقش التمريض في التطعيمات الروتينية.

مكافأة الممرضات

وتابع الوحدة الصحية بقرية بيهمو، وقام بتفقد على الصيدلية وعيادة الاسنان وطب الاسرة وغرفة التطعيمات والمعمل والاستقبال والطوارئ وغرفة الملفات، ولاحظ وجود بعض الاجهزة المعطله فامر بالتواصل مع الدكتور مدير الادارة الصحية لاصلاحها.

وتوجه وكيل الوزارة إلى الوحدة الصحية بالكعابى الجديدة، وتفقد غرفه الاستقبال والطوارئ وغرفة الملفات، وأمر بصرف مكافاة للممرضة هناء توبه السيد - ممرضة غرفة الملفات، كما تفقد عيادة الاسنان لغرفة التعقيم وغرفة التطعيمات ورعاية الامومة والطفولة وأمر بصرف مكافأة مالية للممرضة إيمان شعبان المسئولة عن التطعيمات والامومة والطفولة وتفقد العادات الخارجية والصيدلية .

وفي نهاية الجولة قام الدكتور وكيل الوزارة والفريق المرافق بالمرور على وحدة الاعلام التابعة لمركز الفيوم و تفقد غرفة الملفات والاستقبال والطوارئ وعيادة الاسنان ووجد بعض النواقص ووجه بتوفيرها كما وجد الكرسى معطل فأمر باصلاحه , ثم قام بالمرور على الصيدلية وغرفة تنظيم الاسرة ووجد بعض الاعطال الكهربائيه وبعض الاعطال في الاجهزة فامر بالتواصل مع الدكتور مدير الاداره لاصلاحها .

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