ميكالي يعلن قائمة منتخب مصر الأولمبي لمعسكر يونيو
أعلن روجير ميكالى المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي قائمة الفراعنة استعداداً لخوض معسكر يونيو القادم.
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ومن المقرر أن يلعب المنتخب الأولمبي وديتين أمام نظيره كوت ديفوار يومي 7 و11 يونيو ضمن الاستعدادات لـ أولمبياد باريس 2024.
وشهدت قائمة الفراعنة لمعسكر يونيو تواجد كل من ..
في مركز حراسة المرمى: حمزة علاء، على الجابري ، محمد السيد سيحا، محمد نديم .
في خط الدفاع: أحمد سيد عبدالنبي ، كريم الدبيس، حسام عبد المجيد، محمد حمدي ، محمد طارق، أحمد عيد ، محمد مغربي ، عمر فايد ، إياد العسقلاني.
في خط الوسط: محمود صابر ، محمد شحاته ، محمود جهاد ، أحمد عاطف قطة ، مصطفى سعد ميسي ، أحمد نادر حواش ، عمر الساعي ، زياد كمال ، على زعزع.
في خط الهجوم : أسامة فيصل، بلال مظهر.