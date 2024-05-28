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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ميكالي يعلن قائمة منتخب مصر الأولمبي لمعسكر يونيو

ميكالي
ميكالي

أعلن روجير ميكالى المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي قائمة الفراعنة استعداداً لخوض معسكر يونيو القادم.

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ومن المقرر أن يلعب المنتخب الأولمبي وديتين أمام نظيره كوت ديفوار يومي 7 و11 يونيو ضمن الاستعدادات لـ أولمبياد باريس 2024.

وشهدت قائمة الفراعنة لمعسكر يونيو تواجد كل من ..
في مركز حراسة المرمى: حمزة علاء، على الجابري ، محمد السيد سيحا، محمد نديم .

في خط الدفاع: أحمد سيد عبدالنبي ، كريم الدبيس، حسام عبد المجيد، محمد حمدي ، محمد طارق، أحمد عيد ، محمد مغربي ، عمر فايد ، إياد العسقلاني. 

في خط الوسط: محمود صابر ، محمد شحاته ، محمود جهاد ، أحمد عاطف قطة ، مصطفى سعد ميسي ، أحمد نادر حواش ، عمر الساعي ، زياد كمال ، على زعزع.

في خط الهجوم : أسامة فيصل، بلال مظهر.

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