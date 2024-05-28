«ڤاليو» تبرم اتفاقية شراكة مع «Hive Analytics» لتسهيل سداد مصروفات دبلوما «AI Copilot»

أعلنت ڤاليو، شركة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن توقيع اتفاقية تعاون مع «Hive Analytics»، وهي شركة رائدة في مجال التسويق الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية، بهدف تمكين الجيل الجديد من المواهب المتخصصة في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وتعد هذه الاتفاقية بمثابة خطوة جديدة في رحلة مصر نحو خلق بيئة جديدة لمجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتمكين الجيل الجديد من المتخصصين ورواد الأعمال والمهتمين بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

ومن خلال «Hive Academy»، وهي مبادرة تعليمية متخصصة أطلقتها مؤخرًا «Hive Analytics» بالتعاون مع عمر المنير، رائد أعمال ومستثمر في الذكاء الاصطناعي، تقوم ڤاليو بتقديم الدعم لمجتمع الذكاء الاصطناعي عبر توفير باقة من حلول الدفع المرنة لسداد مصروفات دبلوما «AI Copilot». ويعد المنير أحد أبرز النشطاء في تعزيز تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مصر وتطوير التعليم في هذا المجال، وتمكين الجيل الجديد بالمهارات اللازمة لتحقيق النمو والنجاح. وفي إطار التزام الشركة بدعم مجتمع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ورؤيتها المتمثلة في تعزيز الابتكار وتبني أحدث الحلول التكنولوجية، تلتزم شركة ڤاليو باعتبارها الشريك المالي الرسمي الأول لهذه المبادرة، بتقدير ومكافأة مشاريع التخرج الاستثنائية. سيتم منح أفضل ثلاث مشاريع مجموع جوائز بقيمة 125,000 جنيه مصري. سيحصل صاحب المشروع صاحب المركز الأول على 60,000 جنيه مصري، وسيحصل صاحب المشروع صاحب المركز الثاني على 40,000 جنيه مصري، وسيحصل صاحب المشروع صاحب المركز الثالث على 25,000 جنيه مصري.

ومن الجدير بالذكر أن تعلّم واكتساب المهارات في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تحظى بأهمية كبيرة، وذلك في ظل نمو الطلب حاليًا على الخبرات والمتخصصين في هذا المجال الواعد. وينعكس ذلك من خلال برنامج دبلوما «AI Copilot»، حيث أبدى أكثر من 2000 فرد اهتمامهم بالتسجيل بعد مرور أسبوع من إطلاقه، مع توقعات بوصول الحاصلين على الدبلوما إلى 10 آلاف متعلم بحلول نهاية العام الجاري. ويبرز ذلك أهمية هذه الشراكة باعتبارها إحدى الوسائل التي تسهل دراسة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وتعليقًا على هذا التعاون، أعرب وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة «ڤاليو»، عن اعتزازه بتوقيع هذه الاتفاقية مع كل من «Hive Analytics» وعمر المنير وذلك من منطلق التزام الشركة بتعزيز الابتكار ودعم مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مصر. وأشار حسونة إلى أن الشركة سوف تتيح عرضًا حصريًا للعملاء الراغبين في الاستفادة من الدبلوما، وذلك عبر سداد مصروفات جميع الدورات التدريبة المقدمة من «Hive Academy» بدون فوائد لتمكين أكثر من 10 آلاف متدرب في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وأضاف حسونة أن كلا الطرفين يتشاركان نفس الرؤية في دعم السوق المصري وتعزيز قدرته على الوصول إلى المعرفة والمهارات اللازمة لتعزيز النمو الاقتصادي ومواكبة التوجهات العالمية والتقدم السريع في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وأكد على اعتزازه بأن تكون «ڤاليو» في طليعة هذه المبادرة وتعزيز مكانتها الرائدة في مجال الابتكار التكنولوجي في مصر والمنطقة.

ومن جانبه، أعرب نبيل خليفة، الشريك المؤسس في «Hive Analytics»، عن سعادته بتوقيع هذه الشراكة مع «ڤاليو» وعمر المنير والتي ستساهم في تعزيز مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مصر، والتي تؤكد على التزام مختلف الأطراف بتقديم الموارد والدعم اللازمين لتنمية ذلك المجال الواعد ودائم التطور في السوق المصري. وأشار خليفة إلى أن هذه الشراكة، التي ستثمر عن تطوير أول مجتمع للذكاء الاصطناعي في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، تستهدف تلبية احتياجات السوق من المعرفة والخبرات القيادية اللازمة في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وذلك من خلال دبلوما «AI Copilot» وغيرها من الدورات التدريبية التي سيتم الإعلان عنها قريبًا، وهو ما سينعكس مردوده الإيجابي على تحول مصر إلى مركز عالمي لاستقطاب المواهب في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

ومن ناحية أخرى، قال عمر المنير، رائد أعمال ومستثمر في الذكاء الاصطناعي، أن السباق إلى صدارة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لا يزال في مراحله الأولى على مستوى العالم، معربًا عن قناعته الراسخة بأن مصر لديها الفرصة لتصبح واحدة من الدول الرائدة في المنطقة من حيث أعداد مستخدمي هذه التكنولوجيا، وكذلك عدد المطورين لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وأعرب المنير عن سعادته بالمساهمة في تحويل قطاعات الأعمال المختلفة باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، من خلال هذه الشراكة المثمرة مع كل من «ڤاليو» و«Hive Analytics».