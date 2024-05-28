الشرقاوي: ربط الصناعة بالبحث العلمي أهم أهدافنا تنفيذاً لاستراتيجية وزارةالتعليم العالي

أكد المهندس أحمد الشرقاوي، الرئيس التنفيذي لشركة ومصنع كيم تكchem.tech للأجهزة العلمية والمعملية والكيماويات قدرة منتجات مصنع كيم تك chem.tech على منافسة المنتجات المستوردة في تجهيز معامل الجامعات والمستشفيات والمراكز البحثية والمصانع ذات الصلة عبر صناعة وطنية في مصنع كيم تك بمحافظة كفر الشيخ.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها المهندس أحمد الشرقاوي في حفل تخرج طلاب الفرقة الرابعة بكلية الزراعة جامعة عين شمس، تحت إشراف الدكتورة ثناء النوبي،عميد الكلية وحضور الدكتور هشام الحريري وكيل الكلية، والدكتور أشرف بكري رئيس قسم الوراثة، والدكتورة نجلاء عبيد مدير البرامج الجديدة بالكلية والدكتورة هبة نور الدين والدكتورة نعمة قطب ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية والجامعات الأخرى.

وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة ومصنع كيم تك chem.tech الالتزام بتوفير ما لايقل عن 10 فرص عمل لخريجي كلية الزراعة بجامعة عين شمس، خاصة من الأقسام المتخصصة في زراعة الأنسجة والنانو تكنولوجي والتخصصات ذات الصلة بمجال عمل مصنع كيم تك، مشيرًا إلى تعزيز أوجه التعاون بين كيم تك وكلية الزراعة بجامعة عين شمس خلال الفترة القادمة بما يعود بالنفع على الخريجين وتوظيفهم.

وقال"الشرقاوي" إن منتجات مصنع كيم تك للأجهزة العلمية في تجهيز معامل الجامعات والمستشفيات تحظى بثقة المتخصصين، مؤكدًا قدرة الصناعة الوطنية على الإيفاء بالغرض وتصنيع الأجهزة العلمية بدقة وكفاءة عالية دون الحاجة للبدائل المستوردة ذات التكلفة الدولارية المرتفعة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأشار "الشرقاوي" إلى حصول كيم تك على رخصة التصدير للأسواق الخارجية في العديد من الدول، في الوقت الذي أكد فيه على تنفيذ توسعات مستقبلية لمصنع كيم تك في صعيد مصر، والقاهرة إلى جانب المصنع الرئيسي على أرض محافظة كفر الشيخ بالمنطقة الصناعية في مركز بلطيم.

وطالب الرئيس التنفيذي لشركة ومصنع كيم تك chem.tech ، الحضور من الطلاب بحتمية بذل الجهد لتحقيق الأهداف وبناء الشخصيات القادرة على العطاء وإحداث تغيير في المجتمع بمختلف القطاعت، قائلاً "مصر تحتاج إلى جهود الجميع، ولابد من التفكير خارج الصندوق للوصول إلى الأفضل، والعالم لا ينتظر الكسالى".

ووجه "الشرقاوي" الشكر لقيادات جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمد ضياء زين العابدين، والدكتورة ثناء النوبي عميد الكلية، وكافة الحضور على توجيه الدعوة، وبحث سبل التعاون خلال الفترة القادمة تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث لعلمي، وربط مخرجات البحث العلمي بالصناعة وتفاعل الجامعات مع المجتمع المحيط.