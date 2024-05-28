ذوى الهمم بالجياد يحصدون ذهبيات ببطولة الجمهورية لألعاب القوى

حقق ذوى الهمم من ابناء نادى اصحاب الجياد ميداليات ذهبية ومراكز مختلفة ببطولة الجمهوريه لألعاب القوي المقامه علي ملعب (الميدان ) إستاد القاهره و ( المضمار ) وجاءت نتائج دفع الجله داون بنات (تحت ٣٠)كالتالى حيث حصلت اللاعبه ملك مجدي عبدلله علي المركز الأول بميداليه ذهب

_ رمي الرمح داون بنين (عمومي ) واللاعب *محمد عبد الحي اليماني *علي المركز الأول بميداليه ذهب والمركز الثاني بميداليه فضه في قذف القرص

اما فى قذف القرص داون بنين (عمومي )

قد حصل اللاعب محمد عادل الشنواني علي المركز الأول بميداليه ذهب والمركز الثاني في رمي الرمح بميداليه فضه وفى قذف القرص داون بنين (تحت ٢٠) "اول مشاركه "قد حصل اللاعب * براء هشام عبدلله * علي المركز الثاني بميداليه فضه وفى دفع الجله داون بنات ( تحت ٢٠) قد حصلت اللاعبه نور سعيد علي المركز الثاني بميداليه فضه والمركز الرابع في قذف القرص

وفى قذف القرص9 داون بنات (تحت 30 سنه)

حققت اللاعبه سندس محمد علي رقم شخصي جديد في قذف القرص9متر25 سم وفي دفع الجله حققت5مترو25سم ولم تصل إلي النهائيات وكذلك فى قذف القرص داون رجال (عمومي ) حثق اللاعب مروان الشنديدي رقم شخصي في،12متر ونصف وحقق مركز رابع كما حقق المركز الرابع أيضا في دفع الجله بمسافه خمسه امتار ونصف

وفى دفع الجله داون رجال ( عمومي )

فاز بالمركز الأول محمد عبد الحي اليمانى وفى دفع الجله داون رجال ( عمومي ) حقق محمد عادل الشنواني المركز الثاني

اما دفع الجله داون رجال (تحت 30 سنه)

ففاز بالمركز الرابع براء هشام عبدالله وفى رمي الرمح داون سيدات (تحت 30 سنه)فازت بالمركز الأول ملك مجدى محمد عبدالله وتحقيق رقم جديد

_رمي الرمح داون بنات (عمومي )

كما فازت بالمركز الرابع منه الله بهاء الدين وفى رمي الرمح الاعاقه الفكريه (عمومي ) حقق اللاعب *تامر فتحي برونزيه والمركز الرابع في قذف القرص والمركز الخامس في دفع الجله وفى دفع الجله لفئه الداون (تحت 30 سنه )حقق البطل *يوسف ممدوح ذهبية برقم شخصي مميز جديد 8متر ونصف وحقق في رمي الرمح المركز الرابع بمسافه مميزه جدا 16مترو70سم كما حقق المركز الرابع في قذف القرص برقم شخصي جديد وهو17مترو79سم وفى سباقات المضمار بسباق ال١٥٠٠ متر داون (عمومي ) حصل اللاعب *محمد عبد المنعم سعودي * علي المركز الثاني بميداليه فضه كما حصل المركز الثاني في سباق ال ٨٠٠ متر في سباق ال٨٠٠متر داون بنين (تحت ٢٠) وقد حصل اللاعب *عادل محمد بندق علي المركز *الثالث بميداليه برونزيه كما حصل علي المركز الرابع في سباق ١٥٠٠ متر وفي سباق ال١٥٠٠ متر داون بنات (تحت ٢٠ )

حصلت اللاعبه *ايه محمد محمود علي *المركز الثالث بميداليه برونزيه كما حصلت علي المركز الرابع