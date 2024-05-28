انتظام 44 ألف طالب في امتحانات الكليات بجامعة القناة

أعلن الدكتورناصرمندوررئيس جامعة قناة السويس، انتظام سيرالعملية الامتحانية داخل 18 كلية ومعهد في الفصل الدراسي الثاني بالإسماعيلية بنحو 44 ألف و213 طالب وطالبة.

جاء ذلك أثناء انعقاد اجتماع مجلس جامعة قناة السويس برئاسة الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، وبمشاركة نواب رئيس الجامعة الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والأستاذ شريف فاروق أمين عام الجامعة وعمداء الكليات، و ذلك اليوم الأربعاء الموافق 28 مايو بقاعة مجلس الجامعة.

وأكد مندور، ضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة بالكليات؛ لضمان تحقيق الانضباط ونجاح سير أعمال الامتحانات، مشيراً إلى ضرورة الانتهاء من أعمال مراجعة ورصد النتائج أول بأول حتى يتسنى إعلان النتائج في موعد أقصاه أخر يوليو المقبل.

واستهل الدكتور ناصر مندورالمجلس، بتقديم التهنئة للأستاذ شريف فاروق لتوليه منصب أمين عام الجامعة؛ متمنياً له التوفيق والسداد في المهمة الموكلة إليه.

وقدم رئيس الجامعة أطيب التمنيات بالشفاء العاجل للدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطري، وباشر المجلس أعماله بالتصديق على محضر الجلسة السابقة.

وحدد رئيس الجامعة، المهام الخاصة بأعمال الكنترولات كما هو موضح بدليل إجراءات حسن سير العملية الامتحانية، لافتاً إلى الالتزام بالجدول الزمني لعقد الامتحانات وفقاً لما ورد من المجلس الأعلى للجامعات، مضيفاً أنه تم مراعاة إجازة عيد الأضحى المبارك، منوهاً إلى ضرورة تواجد العمداء والوكلاء داخل اللجان الامتحانية مع المرور المستمر على لجان الامتحان للتأكد من حسن سير العملية الامتحانية، مشدداً على ضرورة الانتهاء من أعمال التصحيح بمركز القياس والتقويم بالجامعة أو الوحدات التابعة للكليات وفقاً للجداول الزمنية للتصحيح داخل مركز القياس والتقويم بما لا يتجاوز المدد المحددة للكنترول للانتهاء من رصد النتائج.

وقدم الدكتور ناصر مندور الشكر لكليات الزراعة والصيدلة وطب الأسنان على أدائهم المشرف أثناء استقبال زيارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، متمنياً أن تُتوج تلك الجهود بتجديد الاعتماد لكليتي الصيدلة وطب الأسنان و الاعتماد البرامجي ل 6 برامج بكلية الزراعة.

واستمع مندور، إلى تقرير حول استعدادات كليتي العلوم والتربية للاعتماد البرامجي لبرنامجين بكل كلية، كما تابع موقف كليات السياحة والفنادق، والهندسة والكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية من التقدم للاعتماد.

واستعرض الدكتور ناصر مندور، تقرير تفصيلي حول زيارته الأخيرة لجمهورية الصين الشعبية للمشاركة في تدشين الاتحاد الدولي للتعليم المهني بجامعة بكين لتكنولوجيا المعلومات بالصين ، معلناً فتح آفاق جديدة للتعاون بين جامعة قناة السويس مُمثله في الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، والجانب الصيني مُمثل في كلية بكين لتكنولوجيا المعلومات ، حيث تم الاتفاق على فتح تخصص جديد لطلاب الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية وهو “البرمجيات و إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي”.

وأكد أن هذا التخصص الجديد يأتي تماشياً مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وتأكيد على التوسع في التخصصات بمجال البرمجيات والذكاء الاصطناعي، والاهتمام بإعداد كوادر مؤهلة للعمل بهذا المجال، موضحاً أنه تم توقيع الاتفاق حول "إنشاء معمل للذكاء الاصطناعي والبرمجيات" داخل الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية يقوم الجانب الصيني بتجهيزه بالكامل على مساحة 30 متر، يضم أحدث التقنيات في مجال الذكاء الاصطناعي، كما سيتم إرسال أعضاء هيئة تدريس والهيئة المعاونة من الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية إلى الصين للتدريب لمدة ثلاث شهور ، بمعدل خمس أعضاء هيئة تدريس كل عام .

وأردف إلى ظهور جامعة قناة السويس بالتصنيفات العالمية، حيث جاءت الجامعة ضمن أفضل 400 جامعة دولياً في تصنيف تايمز للجامعات الناشئة (THE) Times Higher Education، بترتيب "351-400" والذي شمل 673 جامعة من 79 بلد على مستوى العالم بزيادة عن 605 جامعة في عام 2023 والمركز الرابع مكرر على مستوى الجامعات المصرية ضمن 18 جامعة مصرية ناشئة للظهور في هذا التصنيف هذا العام.

ووفقا لتصنيف CWUR 2024 تابع أن جامعة قناة السويس تصنف من أفضل 6.5% جامعة عالميا لعام 2024 بترتيب 1356، مشيرًا إلى أن الجامعة احتلت المركز التاسع محليا من بين 20 جامعة مصرية تم اختيارها فى هذا التصنيف والمركز 31 أفريقيا.

وكشف مندور، عن الخطة التدريبية المتنوعة لتدريب أفراد المجتمع خلال فترة الصيف "يوليو وأغسطس القادم" - تنفذها إدارة تدريب أفراد المجتمع " لتضم 22 برنامج صيفي بمجالات متنوعة لرفع المهارات الأساسية والحياتية للمواطنين، بهدف خلق قيادات إدارية مزودة بالمعارف والمهارات المختلفة.

وتشمل مجموعة الموضوعات التي تدور حول "ترسيخ فكرة العمل الحر والمشروعات الصغيرة، تقدير الذات والثقة بالنفس، دور الحيوانات البرية في التوازن البيئي، ريادة الأعمال، القيادة الابداعية، الانفوجراف، تصميم مواقع وشعارات، فن البورترية والرسم التعبيري، التصوير والمونتاج، فضلا عن برنامج الاسعافات الأولية والانعاش القلبي الرئوي، إلى جانب تنفيذ مجموعة البرامج المتخصصة بعلوم الحاسب الآلي واللغات لرفع مهارات المتدربين اللغوية والتكنولوجية.