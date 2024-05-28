ورش فنية واكتشاف الموهوبين ضمن أنشطة ثقافة الفيوم

شهد فرع ثقافة الفيوم عددا من اللقاءات الثقافية والورش الفنية، التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برامج وزارة الثقافة.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم وبيوت الثقافة.

خلال ذلك نفذ قسم الفنون التشكيلية بفرع ثقافة الفيوم، بمكتبة الفيوم العامة، ورشة لتعليم أساسيات الرسم والتظليل وأخرى لتحسين الخط العربى نفذتها الفنانة أسماء فريد محسن أخصائي قسم الفنون التشكيلية بفرع ثقافة الفيوم.

وعقدت مكتبة الطفل بمكتبة الفيوم العامة يوم ثقافي ترفيهي واكتشاف مواهب الأطفال، بدأ بحوار مفتوح بعنوان الصبر قدمها الطفل جمال محمد، وإلقاء شعر ومسرح عرائس للأطفال، واسكتشات للأطفال بإشراف هناء حسن فرج مسئول مكتبة الطفل وعبير ناجى أمينة مكتبة الطفل.

جلسة حوارية بعنوان "التخطيط للمستقبل" بفرع ثقافة الفيوم

وشهدت المكتبة جلسة حوارية بعنوان التخطيط للمستقبل، أدارتها فيرونا عبدالله، بدأت الجلسة الحوارية أن من أهم العناصر التي تساعدك على التخطيط لمستقبلك لا تجعل أحداً يخطط مستقبلك بدلاً عنك فأنت الأحق والأجدر بأن تختار لنفسك ما تريد أن تفعله في حياتك لكن هذا لا ينفي أن استشارة الخبراء والأشخاص الذين تثق بهم سيساعدك بالتأكيد في تحديد أهداف واضحة واختيار المسار الأفضل لتحقيقها.

واستمرارا للأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وينفذها فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، أقيم عددا من الورش الفنية لتنمية مواهب الأطفال خلال الإجازة الصيفية حيث شهدت مكتبة مطرطارس ورشة لتعليم مشغولات الخرز لعمل اكسسوارات مختلفة بإشراف وتدريب أماني عبد التواب، وأخرى للرسم الحر بإشراف سناء قناوي.

ونفذت مكتبة منية الحيط الفرعية مسابقة فى المعلومات العامة أدارها إبراهيم معوض دهشان، ونظمت مكتبة الكعابي ورشة فنية من الخرز لعمل أساور مدربة الورشة أماني عبد التواب بالتعاون مع قسم الجمعيات الثقافية، وورشة رسم وتلوين إشراف سناء قناوي وغادة عمر بالتعاون مع قسم التمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة.

جاءت الفعاليات ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، ضمن البرامج والفعاليات الثقافية والفنية التي ينظمها الفرع بالمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة بالقرى والمراكز.